정점식, 국민의힘 새 원내대표…결선 끝에 김도읍에 승리

세줄 요약 정점식 의원이 국민의힘 새 원내대표로 선출됐다. 결선 투표에서 김도읍 의원을 55대48로 제치고 당선됐다. 정 원내대표는 특정 계파에 휘둘리지 않겠다고 밝히며 의원총회 중심 운영과 국민 신뢰 회복을 강조했다. 최우선 과제는 투표용지 부족 사태 국조 협상, 후반기 원구성, 법사위 확보다. 정점식, 국민의힘 새 원내대표 선출

결선서 김도읍 제치고 55대48 승리

국조 협상·원구성·법사위 확보 과제

이미지 확대 손 맞잡은 김도읍-정점식-성일종 후보 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(왼쪽부터), 정점식, 성일종 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 선거 의원총회에서 함께 손을 맞잡고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손 맞잡은 김도읍-정점식-성일종 후보 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(왼쪽부터), 정점식, 성일종 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 선거 의원총회에서 함께 손을 맞잡고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 합동토론하는 정점식 국민의힘 원내대표 후보자 정점식 국민의힘 원내대표 후보자가 10일 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 합동토론을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 합동토론하는 정점식 국민의힘 원내대표 후보자 정점식 국민의힘 원내대표 후보자가 10일 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 합동토론을 하고 있다. 뉴시스

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정점식(3선, 경남 통영·고성) 국민의힘 의원이 10일 제1야당 새 원내대표로 선출됐다. 정 의원은 4선의 김도읍 의원과의 결선 끝에 승리했다.정 신임 원내대표는 이날 결선 투표에서 투표수 103명 중 55표를 얻어 48표를 얻은 김 의원에 승리했다. 성일종 의원은 3위로 결선에 진출하지 못했다.선출 직후 정 원내대표는 “당의 운명을 가를 중대한 시기에 선출해주시고, 너무나 무겁고 막중한 책임을 맡겨주신 의원님들의 뜻을 받들겠다”고 말했다. 이어 “제 개인에 대한 지지가 아니라 우리 국민의힘을 다시 세우고 무너진 국민적 신뢰를 회복하라는 그런 준엄한 명령이라고 생각한다”고 말했다.정 원내대표는 “제가 약속대로 특정인이나 특정 세력의 목소리에 결코 휘둘리지 않겠다. 110명, 한 분 한 분의 지혜와 역량을 한데 모으는 의원총회의 집단지성을 통해서 원내 운영의 절대적 기준으로 삼겠다”고 강조했다. 또 “원구성 협상에 철저히 임하겠다”고 덧붙였다.앞서 정 원내대표는 1차 투표를 앞둔 마무리 호소에서 “특정 계파나 특정인을 위한 방패막이는 절대 되지 않겠다”며 지지를 호소했다. 그는 일각에서 제기되는 ‘윤어게인’, ‘도로 친윤당’ 프레임 비판에 대해서는 “그 우려는 완전히 거두어달라”고 정면 돌파 의지를 밝혔다.특히 “과거 정책위의장 시절 의원들의 뜻을 담은 ‘절윤선언문’ 작성을 주도했고, 지난 지방선거 당시에도 당대표께 직언을 아끼지 않았다”며 “오직 민심과 의원총회의 집단지성만 바라보고 단호하게 대응하겠다”고 강조했다.이날 선출된 새 원내대표의 최우선 과제는 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 국회 국정조사를 위한 특위 구성 협상이다. 민주당이 수용 가능성을 열어둔 특검 수사도 협상 테이블에 올려야 한다. 이어 곧바로 22대 후반기 국회 원구성 협상에 착수해야 한다. 민주당은 지방선거 이전부터 18대 상임위원장 독식을 공언해왔다. 법제사법위원장을 어떻게 가져오느냐가 협상의 제1 과제로 꼽힌다.이와 함께 사퇴 요구를 일축하고 있는 장동혁 대표의 거취 문제도 숙제다. 지방선거 직후 의원들이 ‘새 원내사령탑 선출’ 이후로 논의를 미뤄둔 만큼 이와 관련한 논의를 이끌어가야 한다. 다만 원내대표 경선 과정에서 ‘무리한 강제 축출’에는 모두 선을 그은 만큼 총의를 어떻게 모아가느냐가 관건이다.1965년 경남 고성에서 태어난 정 원내대표는 창원 경상고, 서울대 법학과를 졸업했다. 제30회 사법시험에 합격(연수원 20기)해 검찰 재직 시절 대검찰청 공안기획관, 서울중앙지검 2차장, 대검 공안부장 등을 거쳤다. 2013년 통합진보당 해산 태스크포스(TF) 팀장을 맡아 헌법재판소의 정당해산 결정을 이끌어냈다.2019년 4·3 재보궐선거를 통해 당선됐고, 21·22대 총선에서 내리 3선을 했다. 국회 농림축산식품해양수산위원회와 법제사법위원회 간사를 맡았고, 당 주류의 두터운 신임을 받아 국민의힘 사무총장과 정책위의장을 지냈다.