최고위 발언하는 정청래 대표

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다.2026.6.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다.2026.6.10 안주영 전문기자

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정청래 더불어민주당 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다.