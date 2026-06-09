국힘 원내대표 후보 3인, 방법 달라도 ‘장동혁 사퇴’엔 한목소리

김도읍·정점식·성일종 토론회 참석

오늘 선출 뒤 張 사퇴 압박 세질 듯

한동훈 복당 ‘최소 1년 불가’ 공감대

이미지 확대 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(가운데)·정점식(왼쪽)·성일종 의원이 9일 국회에서 국민의힘 초·재선 의원들이 연 원내대표 후보자 초청 간담회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 2026.6.9

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(가운데)·정점식(왼쪽)·성일종 의원이 9일 국회에서 국민의힘 초·재선 의원들이 연 원내대표 후보자 초청 간담회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 2026.6.9

연합뉴스

세줄 요약 국민의힘 원내대표에 도전한 김도읍, 정점식, 성일종 의원이 장동혁 대표의 사퇴는 불가피하다는 데 뜻을 모았다. 다만 급진적 지도부 붕괴는 피해야 한다는 데도 공감했고, 새 원내지도부 출범 뒤 책임론과 거취 논의가 본격화될 전망이다. 원내대표 후보 3인, 장동혁 사퇴 필요성 공감

무리한 축출·급진적 붕괴 시나리오엔 거리

새 원내지도부 출범 뒤 책임론 본격화 전망

2026-06-10 6면

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국민의힘 원내대표에 도전한 김도읍(4선, 부산 강서), 정점식(3선, 경남 통영·고성), 성일종(3선, 충남 서산·태안) 의원이 9일 장동혁 대표의 퇴진은 불가피하다는 공감대를 밝히면서 새 원내지도부 출범 후 장 대표 거취 논의가 본격화할 전망이다. 다만 이들 모두 무리한 지도부 붕괴 시나리오에는 거리를 두면서 누가 정치력을 발휘해 장 대표를 퇴진시키느냐가 표심을 가를 것으로 보인다.3인의 후보자는 이날 국민의힘 초재선의원 공동주최 원내대표 후보자 초청 비공개 간담회에서 당을 추스르는 데 장 대표의 사퇴가 선결되어야 한다는 입장을 밝혔다. 이날 토론회는 다선 의원들까지 총 38명이 참석했다. 10일 치러지는 원내대표 선거의 유권자 3분의 1가량이 모인 것이다.재선 간사인 엄태영 의원은 간담회 후 “선거를 통해 얻은 민심과 당심 여론을 수렴하고 있지만 급진적으로 상황을 바꾸는 건 바람직하지 않다는 게 세 분 후보자의 공통된 의견이었다”며 “그러나 당내 변화와 혁신을 해야 한다는 것도 공통적 의견이었다”고 전했다. 초선 간사인 박상웅 의원도 “긴 호흡으로 명예롭게 어떤 결단을 내리면 내렸지 무리수를 둬서 촉박하게 요구하는 일은 일절 하지 않기로 가닥을 잡았다”고 덧붙였다.이미 장 대표 사퇴를 공개적으로 요구해온 김 의원은 “방법이 과격해선 안 된다”며 과거 이준석 전 대표 축출 과정을 거론한 것으로 전해진다. 정 의원 역시 “선거 평가 후 책임 부분에 대해선 의원들의 의견을 모아 해결해야 한다”고 했고, 성 의원도 “선거 패배에 대해 책임지는 게 정치의 품격”이라며 “정치력을 발휘하겠다”고 강조했다고 한다.한동훈 무소속 의원의 복당 문제에 대해선 ‘최소 1년 불가’로 뜻이 모였다. 박 의원은 “한 의원의 조기 입당 추진 의지는 아무도 없다는 것을 확인했다”고 전했다. 엄 의원은 “당장 복당을 이야기하는 것은 한동훈 본인과 당에 도움이 안 된다는 것”이라고 말했다.한편 이날 오전 공부모임 ‘대안과미래’의 지방선거 평가 토론회에서도 “정신 승리는 안 된다. 참패를 인정해야 한다”며 장 대표의 신속한 사퇴가 필요하다는 데 뜻을 모았다.