민주 ‘지선 책임론’ 신경전… 8월 전대 앞두고 당권 투쟁

“가능한 한 빠르게” 8월 17일 개최

이미지 확대 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 왼쪽부터 한민수 당대표 비서실장, 정 대표, 김영환 당대표 정무실장.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 8일 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 왼쪽부터 한민수 당대표 비서실장, 정 대표, 김영환 당대표 정무실장.

안주영 전문기자

세줄 요약 민주당이 8월 17일 전당대회 개최를 사실상 확정한 가운데 6·3 지방선거 패배 책임론이 당내 공방으로 번지고 있다. 이언주 최고위원 사퇴와 정청래 지도부 책임론이 맞물리며 친명·비당권파 신경전이 거세지고, 2028년 총선 우려도 커지고 있다. 8월 17일 전당대회 개최로 당권 경쟁 본격화

지방선거 패배 책임론 두고 친명·비당권파 충돌

최고위원 사퇴·지도부 비판 이어지며 신경전 격화

2026-06-09 8면

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더불어민주당이 차기 당대표를 뽑는 전당대회를 8월 17일 열기로 한 가운데 6·3 지방선거 결과를 놓고 책임론 공방이 거세지고 있다. 여권 내에선 2028년 총선도 장담할 수 없다는 우려도 나오고 있지만 당권파와 비당권파 간 신경전은 갈수록 가열되는 분위기다.조승래 민주당 사무총장은 8일 국회 기자간담회에서 “전당대회는 8월 중 하되 가장 이른 시일인 8월 17일 진행하는 것에 공감대가 만들어졌다”고 밝혔다. 당초 9월 전당대회 가능성도 거론됐지만 2024년 전당대회(8월 18일) 일정 등을 감안해 8월 중순 개최로 뜻을 모은 것이다. 당대표 후보가 4명 이상이면 예비경선을 치른 뒤 본경선을 진행하기로 했다.지방선거에서 전당대회로 국면이 빠르게 전환되고 있지만 지선 결과에 대해선 분명히 짚고 가야 한다는 목소리가 여권 내에서 나왔다. 염태영 의원은 페이스북에 “이번 선거는 사실상 민주당의 쓰라린 패배”라면서 “그런데 패배에 대한 인정도, 그에 대한 책임을 말하는 사람도 없다”고 꼬집었다. 그러면서 “뼈아픈 반성이 없다면 2028년 총선도, 2030년 대선도 장담할 수 없다”고 했다.비당권파인 이언주 의원은 “이번 지방선거에서 나타난 민심의 경고를 결코 가볍게 받아들일 수 없다”며 최고위원 사퇴의 뜻을 밝혔다. 이를 두고 수도 서울 등 격전지 패배에 대한 정청래 지도부 책임론에 불을 붙인 것이란 해석도 나왔다.그러자 친청(친정청래)계 쪽에서도 맞대응에 나섰다. 최민희 의원은 페이스북에 “추워져야 소나무와 전나무의 절개를 알게 된다”면서 “(이 의원이) 이 추위에 이러면 곤란하다. 책임 있게 지도부로서 잘 마무리하면 좋겠다”고 썼다.전북지사 선거에서 무소속 김관영 후보를 응원했다며 송영길 전 대표를 비판하는 목소리도 나왔다. 윤준병 의원은 페이스북에 송 전 대표를 향해 “해당 행위자가 아닌가”라며 “당 대표 출마 후보군의 일원으로 거론되는 것조차 마음이 불편하다”고 비판했다.당권 경쟁 속에서 책임론이 분출하자 우려 목소리도 터져 나왔다. 박지원 의원은 페이스북에 “정권을 재창출하지 못하면 피바람 나고 다 죽는다. 조용한 전당대회 방법을 모색해야 한다”고 했고, 박선원 의원도 “당내 우리끼리 경쟁하는 데 휘말리고 싶지 않다”고 말했다.