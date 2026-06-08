16년 만에 재개한 제주 남북교륙… 한라봉 묘목 50그루 등 북한에 보냈다

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오영훈 지사, 중국 베이징서 북 관계자 접촉

신장투석기·비닐하우스시설·재선충방제약 등

1억 6000만원 상당 지원… 북측이 물품 정해 요청

5월 4일 북한 남포항에 도착… 공식 회신은 못받아

이미지 확대 북으로 보내는 제주 감귤. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북으로 보내는 제주 감귤. 연합뉴스

이미지 확대 오영훈 제주도지사는 지난해 11월 5일 정부서울청사에서 정동영 통일부장관을 만나 새로운 한반도 평화시대를 위한 ‘제주형 남북교류협력사업’ 추진 방안을 논의한 뒤 악수를 나누고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주도지사는 지난해 11월 5일 정부서울청사에서 정동영 통일부장관을 만나 새로운 한반도 평화시대를 위한 ‘제주형 남북교류협력사업’ 추진 방안을 논의한 뒤 악수를 나누고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 신장투석기, 재선충병 방제약, 비닐하우스 자재, 한라봉 묘목 등 1억6000만원 상당 물품을 북한에 보냈다. 2010년 5·24 조치 이후 사실상 끊겼던 제주도의 대북 교류가 16년 만에 다시 시작됐고, 오영훈 지사가 베이징에서 북한 측과 직접 협의한 사실도 알려졌다. 제주도, 북한에 1억6000만원 상당 물품 지원

신장투석기·방제약·한라봉 묘목 등 반출

16년 만에 제주 대북 교류 사실상 재개

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제주도가 북한에 신장투석기와 소나무 재선충병 방제약, 비닐하우스 자재, 한라봉 묘목 등 1억6000만원 상당의 물품을 지원한 사실이 확인됐다. 이재명 정부 출범 이후 지방자치단체 차원에서 성사된 첫 남북교류협력 사업으로, 2010년 5·24 조치 이후 사실상 중단됐던 제주도의 대북 교류가 16년 만에 재개됐다는 점에서 주목된다.이 과정에서 오영훈 제주지사가 올해 초 중국 베이징에서 북한 측 인사와 직접 만나 지원 방안을 협의한 것으로 알려졌다.제주도는 지난 5월 4일 남북협력사업의 일환으로 추진되고 있는 대북 협력 물품인 신장투석기, 산림방재 약품, 비닐하우스 자재, 한라봉 묘목이 중국 대련항을 경유해 남포항에 도착했다고 8일 밝혔다. 다만 북측으로부터 물품을 받았다는 공식 회신은 받지 못한 것으로 전해졌다.또한 일부 언론 보도에 나온 오영훈 지사와 리호남을 만난 사실을 묻는 질문에 이날 브리핑에 나선 김양보 관광교류국장은 즉답을 피했다. 그러나 본지 취재를 종합한 결과 오 지사는 지난 2월 27일 중국 베이징 젠궈호텔에서 리호남 등 북한 관계자 2명과 면담했으며 당시 제주도 정책고문과 도청 간부 등이 배석한 것으로 알려졌다.이 자리에서 북한 측은 신장 투석기와 소모품, 소나무 재선충병 방제약, 비닐하우스 자재, 한라봉 묘목 등의 지원을 요청한 것으로 전해졌다. 당초 감귤 등 신선 과일 지원도 검토됐지만 운송 과정에서 부패 우려가 제기되면서 제외됐고, 대신 한라봉 묘목 50여 그루가 전달됐다.도는 이후 남북교류협력기금을 활용해 물품을 마련한 뒤 지난 4월 1일 인천항을 통해 중국 다롄항으로 반출했다. 물품은 지난달 4일 북한 남포항에 도착했다.남북교류협력기금을 활용한 이번 사업은 제주도와 북한 내 협력단체인 조선장애자후원회사 간 협의를 바탕으로 추진됐다. 제주도는 지난 3월 9일 통일부에 신장투석기와 관련 소모품, 한라봉 묘목, 비닐하우스 시설, 재선충병 방제 약제 등에 대한 반출 승인을 신청했고, 통일부는 검토를 거쳐 최종 승인한 것으로 전해졌다.남북협력 사업은 제주도지사가 지난 11월 5일에 정동영 통일부장관과 면담을 통해 제주형 남북교류협력사업 추진 방안을 논의했다. 제주도가 적극 의견을 개진한 것으로 알려졌다. 북한감귤보내기 사업 전개에 협력을 요청하면서 본격화 되었고, 11월 18일에는 중국 다이빙 주한중국대사 면담을 통해 남북한 협력을 위한 중국정부의 역할을 강조하고 지원요청했다. 11월 19일에 열린 제주도 남북교류협력위원회는 제주형 남북교류협력사업 추진을 위한 남북협력기금사업 추진을 의결했다.이후 제주도 대표단은 올해 2월 베이징에서 북한 관계자들과 접촉해 감귤, 의료복지, 산림방재 분야를 우선 추진하고 향후 양돈·관광산업 분야로 협력을 확대하는 데 의견을 모은 것으로 알려졌다.도는 1998년 전국 최초로 시작한 북한 감귤 보내기 사업을 통해 2010년까지 감귤 4만8000t과 당근 1만8000t 등 총 6만6000t을 지원하며 이른바 ‘비타민C 외교’를 펼친 바 있다.현재 제주도의 남북교류협력기금은 약 80억원 규모다. 도는 지난해 의결한 제주형 남북교류협력사업 계획에 따라 2026년부터 2030년까지 감귤과 제주 흑돼지 지원 등을 단계적으로 추진할 방침이다.김 국장은 “향후에도 오늘 제주도가 주도해 이루어지는 조그만 남북협력사업이 지속적으로 유지되고 이를 통해 남북이 지속가능한 미래로 나아가는데 최선의 역량을 쏟겠다”고 말했다.한편 이번 대북 지원 사업이 이달 말 제주에서 열리는 제주포럼과도 일정 부분 연관성이 있는 것 아니냐는 관측이 나온다. 이와 관련해 김 국장은 “추후 별도로 설명할 기회가 있을 것”이라며 신중하게 답했다.