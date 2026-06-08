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박수현 충남도지사, 인수위원장 이재관…부위원장 강인영·최재용

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-08 10:55
수정 2026-06-08 11:16
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박수현 충남도지사 당선인이 8일 충남도청에서 인수위원회 관련 기자회견을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 강인영·최재용 부위원장, 이재관 위원장, 박 당선인, 김민수 비서실장, 김선태 대변인. 사진 이종익 기자
박수현 충남도지사 당선인이 8일 충남도청에서 인수위원회 관련 기자회견을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 강인영·최재용 부위원장, 이재관 위원장, 박 당선인, 김민수 비서실장, 김선태 대변인. 사진 이종익 기자


박수현 충남도지사 당선인은 8일 충남도청사에서 기자회견을 갖고 민선 9기 인수위원장으로 더불어민주당 이재관(천안을) 의원을 임명했다.

인수위 부위원장에는 민주당 최재용 전 소청심사위원장과 강인영 변호사가 각각 선임됐다.

비서실장에는 김민성 충남도의원(비례대표), 대변인에는 김선태 충남도의원(천안시 10선거구)이 임명됐다.

박 당선인은 “도민의 삶을 중심에 놓고 담대하게 설계하겠다. 무엇보다 도민과 통하겠다”며 “통하는 충남 준비위원회는 박수현 도정의 첫 약속으로, 소통으로 시작하고 투명하게 준비하며 책임 있게 실천하겠다”고 강조했다.

천안 이종익 기자
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