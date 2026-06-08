장동혁 “이재명 합수본은 ‘선관위 면죄부용’ 합수본”

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대통령 합수본 지시는 ‘수사 가이드라인’ 지적

‘민주당 일방’ 국조 지적하며 특검 도입 촉구도

“대통령 주장대로 특검을 거부하는 자가 공범”

이미지 확대 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거를 주장하고 있는 국민의힘 장동혁 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련해 재선거를 주장하고 있는 국민의힘 장동혁 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령의 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 검·경 합동수사본부 지시를 두고 선관위 면죄부용이라 비판했다. 그는 수사 가이드라인과 다름없다며 특검과 재선거가 먼저라고 강조했다. 이재명 대통령 합수본 지시, 선관위 면죄부용 비판

수명이 네 달 남은 검찰 동원, 수사 가이드라인 지적

국정조사보다 특검 우선, 재선거 실시 촉구

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장동혁 국민의힘 대표는 8일 이재명 대통령이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 검·경 합동수사본부 구성을 지시한 것을 두고 “이재명(대통령) 합수본은 선관위 면죄부용 합수본”이라고 지적했다. 그는 “국정조사보다 특검이 우선이고, 특검보다 재선거가 먼저”라고 강조했다.장 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 열고 “이재명은 이제 와서 합수본 구성을 지시했는데 수명이 네 달 남은 검찰을 동원한 것부터가 넌센스”라며 “이 엄중한 사건을 네 달 만에 수사를 끝내라는 건가. 사실상 수사하지 말라는 하명”이라며 이같이 말했다.그는 “국정조사를 앞두고 서둘러서 검경 합동수사본부를 출범시킨 것은 국정조사에서 수사 중인 사안이 ‘답변하기 곤란하다’고 하는 변명거리를 만드는 것밖에는 안 될 것”이라고 말했다. 이어 “검경 합수본을 이야기하는 순간, 대통령의 수사 가이드라인이 내려간 거나 마찬가지”라며 “특검으로 갈 수밖에 없다”고 주장했다.장 대표는 “국정조사보다는 특검이 우선이며 특검보다는 재선거가 먼저”라며 재차 6·3 지방선거 재선거 실시를 촉구했다. 더불어민주당 주도의 국정조사를 우려하면서는 “이재명 재판취소 국정조사를 하듯 민주당 마음대로 증인을 거르고 민주당 마음대로 진행하려고 한다면 그런 국정조사는 하나마나다. 결코 받아들일 수 없다”고 했다.그는 “민주당, 조국당이 추천하는 이재명 하명 특검이 아니라 국민의힘이 추천하는 제대로 된 국민 특검에게 맡겨야 한다”며 “툭하면 ‘특검, 특검’하고 결국 하고 싶은 특검 다 했던 민주당이 이번에 특검을 거부할 이유는 전혀 없을 것”이라고 했다. 이어 “이재명이 늘 주장해왔던 대로 이번에 특검을 거부하는 자가 있다면 그 자가 공범”이라고 강조했다.박성훈 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만나 장 대표의 재선거 주장에 대해 “잠실 현장과 전국에서 일어나는 분노의 목소리를 제도권 정치 내에서 담아내는 과정에서 나온 입장”이라며 “우리 당 후보의 당력 변경까지 감안한 말씀이라기 보다는 기본과 원칙에 집중한 것”이라고 설명했다.