정치 [속보] 한성숙 “전환적 시기에 총리 지명…막중한 책임감” 윤예림 기자 입력 2026-06-08 09:08 수정 2026-06-08 09:10 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/08/20260608500017 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 인사청문회 준비 사무실인 서울 종로구 금융감독원 연수원에 들어서며 지명 소감을 밝히고 있다. 2026.6.8 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 인사청문회 준비 사무실인 서울 종로구 금융감독원 연수원에 들어서며 지명 소감을 밝히고 있다. 2026.6.8 뉴스1 한성숙 “전환적 시기에 총리 지명…막중한 책임감”한성숙 “민생경제 비상상황 타개 총력…혁신 가속화 집중” 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지