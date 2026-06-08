[속보] 한성숙 “전환적 시기에 총리 지명…막중한 책임감”

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[속보] 한성숙 “전환적 시기에 총리 지명…막중한 책임감”

윤예림 기자
입력 2026-06-08 09:08
수정 2026-06-08 09:10
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한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 인사청문회 준비 사무실인 서울 종로구 금융감독원 연수원에 들어서며 지명 소감을 밝히고 있다. 2026.6.8 뉴스1
한성숙 국무총리 후보자가 8일 오전 인사청문회 준비 사무실인 서울 종로구 금융감독원 연수원에 들어서며 지명 소감을 밝히고 있다. 2026.6.8 뉴스1


한성숙 “전환적 시기에 총리 지명…막중한 책임감”

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윤예림 기자
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