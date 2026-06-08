李대통령 지지율 3주 연속 하락해 55.2% “투표용지 부족·서울시장 탈환 실패 여파” [리얼미터]

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세줄 요약 리얼미터 조사에서 이재명 대통령 국정수행 긍정평가는 55.2%로 전주보다 3.9%포인트 하락했다. 부정평가는 41.0%로 4.2%포인트 올랐고, 긍정·부정 격차는 14.2%포인트로 좁혀졌다. 투표용지 부족 사태와 서울시장 탈환 실패가 하락 배경으로 꼽혔다. 지지율 55.2%로 3주 연속 하락

투표용지 부족·서울시장 실패 여파

30대와 PK 지역 낙폭 두드러짐

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 추모사를 하고 있다. 2026.6.5 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 5일 성남 서울공항에서 열린 한미 6·25전사자 유해 상호봉환식에서 추모사를 하고 있다. 2026.6.5 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령의 국정수행 지지율이 3주 연속 하락해 50% 중반대를 기록했다는 여론조사 결과가 8일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 1일부터 5일까지 전국 18세 이상 유권자 2013명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 전주보다 3.9%포인트 하락한 55.2%(매우 잘함 41.6%, 잘하는 편 13.6%)로 집계됐다.국정수행 부정평가는 같은 기간 4.2%포인트 오른 41.0%(매우 잘못함 30.4%, 잘못하는 편 10.6%)였다. 긍정과 부정의 격차는 14.2%포인트로 좁혀졌다. ‘잘 모름’은 3.8%였다.이 대통령 지지율은 지난 5월 2주 조사 60.5%에서 5월 3주 59.3%, 5월 4주 59.1%로 내린 데 이어 이번 6월 1주 55.2%까지 3주 연속 하락했다.일간 추이를 보면 이 대통령 지지율은 지난달 30일 56.8%에서 지난 2일 58.8%로 반짝 올랐다가 선거 다음날인 4일 55.5%, 5일 51.8%로 가파르게 떨어졌다.리얼미터 측은 “6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 따른 행정 책임론과 민주당의 서울시장 탈환 실패로 촉발된 정부 견제론이 겹치면서 지방선거 다음날인 주 후반부터 지지율이 크게 하락했다”고 분석했다.권역별로는 부산·울산·경남이 49.7%로 전주 대비 6.9%포인트 가장 큰 폭으로 내렸다. 서울 47.4%(3.4%포인트↓), 대구·경북 47.1%(3.1%포인트↓), 대전·세종·충청 56.1%(2.1%포인트↓) 순으로 대부분 지역에서 하락했다.연령별로는 30대 이탈이 가장 두드러졌다. 30대 지지율은 38.8%로, 전주 대비 10.7%포인트 급락했다. 70대 이상(4.9%포인트↓), 40대(2.3%포인트↓), 20대(1.0%포인트↓) 순으로 하락폭이 컸다.이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 5.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.