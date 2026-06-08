김민석 출마 시사, 정청래 연임 채비… 與 당권경쟁 막 올랐다

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총선 공천권 맞물려 불붙는 전대

이미지 확대 7일 더불어민주당 차기 당권 도전을 시사한 김민석 국무총리가 전날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2026 뉴호남포럼’에서 기조연설을 하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 정청래 민주당 대표가 지난 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에 참석한 모습.

광주 연합뉴스·서울 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 7일 더불어민주당 차기 당권 도전을 시사한 김민석 국무총리가 전날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘2026 뉴호남포럼’에서 기조연설을 하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 정청래 민주당 대표가 지난 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에 참석한 모습.

광주 연합뉴스·서울 뉴스1

세줄 요약 민주당이 8월 말~9월 초 전당대회 개최를 검토하는 가운데 김민석 총리가 당권 도전을 시사했고, 정청래 대표도 연임 채비에 들어갔다. 송영길·김용민 등도 거론되며 2028년 총선 공천을 둘러싼 경쟁이 치열해질 전망이다. 전당대회 일정 8월 말~9월 초 검토

김민석 총리 당권 도전 시사와 복귀 선언

정청래 연임 준비, 공천 경쟁 격화 전망

2026-06-08 5면

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이재명 정부 두 번째 국무총리 지명이 7일 이뤄지면서 김민석 총리의 더불어민주당 차기 전당대회 출마는 초읽기에 들어갔다. 민주당은 이번 주 전당대회 준비위원회(전준위) 설치 등 일정 논의를 본격화할 예정인 가운데 정청래 대표는 이달 중순쯤 대표직을 내려놓고 연임 도전을 공식화할 것으로 전망된다. 차기 당권은 2028년 총선 공천권과 맞물려 있는 만큼 선명성 경쟁, 계파 대결이 심화할 것으로 보인다.강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회 기자간담회에서 전당대회 개최일과 관련해 “8월 17일(대체공휴일), 8월 30일 또는 9월 6일 등 세 가지 안 정도를 내일(8일) 또는 이번주 안에 최고위원회에서 결정할 예정”이라고 밝혔다.민주당이 차기 전대 준비에 속도를 내는 상황에서 주자들의 움직임도 바빠지고 있다. 김 총리는 후임이 지명된 직후 엑스(X)에 총리직 사임과 민주당 복귀 뜻을 분명히 밝히며 “제 다음 임무는 기득권 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것”이라고 썼다. 그러면서 “당원의 바다에서 민주의 황금시대를 열겠다”며 당권 도전을 시사했다.김 총리는 6·3 지방선거와 재보궐선거 결과에 대해서도 “무한책임을 가진 집권 민주당의 각성과 긴장, 혁신을 요구하고 있다”고 했다. 그는 전날에도 광주를 찾아 “지금까지의 승리 공식을 다시 한 번 되돌아볼 때가 됐다”며 이번 지선을 ‘큰 승리’라고 평가한 정청래 지도부와의 차별화에도 시동을 걸었다.이번 지선을 총지휘한 정 대표는 8일 최고위를 시작으로 다시 공개 일정을 시작하며 연임 준비에 본격 나설 전망이다. 당대표의 연임 도전 시 사퇴 규정은 별도로 없지만 과거 전례를 참고해 당대표직을 내려놓고 전당대회에 출마할 것이란 관측이 나온다.강 수석대변인은 “이재명 대통령의 경우 2024년에 선거관리위원회 구성 시점에 (당대표직을) 그만뒀다”면서 “(사퇴를) 전준위 구성 즉시 할 건지, 선관위 구성 즉시 할 건지는 최고위에서 결정하게 돼 있다”고 설명했다.보궐선거를 통해 국회로 귀환한 6선 송영길 전 대표와 당내 강경파로 분류되는 재선 김용민 의원도 당권 주자로 거론되면서 이들의 출마 여부도 경쟁 구도에 영향을 미칠 전망이다.이번 전당대회는 각 주자를 지지하는 의원들의 2028년 총선 공천 문제도 걸려 있어 어느 때보다 치열할 수밖에 없다. 보완수사권 폐지 여부, 조작기소 특검법 추진 등을 놓고 ‘당심’을 얻기 위한 과열 경쟁도 불가피할 전망이다.다만 지나친 선명성 경쟁은 자칫 중도 확장에 걸림돌이 될 수 있다는 우려도 있다. 이언주 최고위원은 KBC광주방송에 출연해 “서울하고 경기 이거(민심) 잠깐 보면 벌써부터 약간 뭔가 싸하지 않느냐”면서 “어떻게 하면 우리가 2년 후 민심을 싸늘해지지 않게 유지 내지는 더 좋게 할거냐. 그건 엄청나게 전략적으로 고단수의 정치력을 발휘할 수 있는 (리더십이) 있어야 한다”고 말했다.