한성숙 중기부 장관, 차기 국무총리 후보자 지명

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한명숙 이후 19년 만의 여성 총리

靑 “AI 대전환 이끌 적임자”

이미지 확대 한성숙 중기부 장관 한성숙 중소벤처기업부 장관. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한성숙 중기부 장관 한성숙 중소벤처기업부 장관. 뉴스1

세줄 요약 이재명 대통령이 한성숙 중소벤처기업부 장관을 차기 국무총리 후보자로 지명했다. 강훈식 비서실장은 IT 기업 대표와 중기부 장관 경험을 바탕으로 AI 대전환과 국민 모두의 성장을 이끌 적임자라고 밝혔다. 인준되면 19년 만의 여성 총리가 된다. 차기 국무총리 후보자 한성숙 지명

IT·중기부 경험 바탕 인선 배경 설명

인준 시 19년 만의 여성 총리 탄생

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이재명 대통령이 7일 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 한 후보자가 국회 인준을 받게 되면 한명숙 전 총리 이후 19년 만의 여성 총리가 탄생하게 된다.강훈식 대통령 비서실장은 이날 춘추관에서 김민석 국무총리 후임으로 한 장관을 지명하는 내용의 인사를 발표했다.강 실장은 “IT 기업 대표와 중기부 장관이라는 경험을 바탕으로 시대적 과제인 AI 대전환을 차질 없이 완수하고 국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다”고 인선 이유를 밝혔다.이어 “한 후보자는 평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털 기업 수장에 오른 입지전적인 리더”라며 “민간의 실용성과 혁신성을 겸비하고 있고 우리 사회의 AI 대전환 필요성을 누구보다도 잘 알고 있다”고 했다.강 실장은 한 후보자가 중기부 장관으로서 중소기업 수출 역대 최대치 달성, 창업 생태계 활성화 등 실질적 성과를 창출했다고 평가했다. 강 실장은 “이러한 후보자의 혁신성과 중기부 장관으로서의 경험, 그리고 국무총리라는 기회가 더해진다면 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국경제의 성장을 중소기업, 소상공인, 골목상권 등 국민 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것”이라고 밝혔다.