‘김태흠 지사님, 수고 많으셨습니다’ 현수막 화제

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박수현 당선인 208개 감사 현수막, 현 지사 예우

이미지 확대 박수현 충남지사 당선인의 감사 인사 현수막. 박수현 당선인 측 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 충남지사 당선인의 감사 인사 현수막. 박수현 당선인 측 제공

세줄 요약 박수현 충남지사 당선인이 김태흠 지사에게 ‘지난 4년 수고 많으셨습니다’라는 현수막을 충남 곳곳에 내걸어 눈길을 끌었다. 15개 시군 208개 현수막에는 경쟁자에 대한 예우와 도민에 대한 감사가 함께 담겼고, 박 당선인은 내주 준비단을 꾸릴 계획이다. 김태흠 지사 예우 담은 현수막 게시

박수현 당선인 직접 문구 작성 알려짐

충남 15개 시군 208개 현수막 화제

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“김태흠 지사님, 지난 4년 수고 많으셨습니다.”지난 4일부터 충남 곳곳에 이런 내용의 현수막이 내걸렸다. 낙선자에 대한 의례적인 인사로 간주할 수 있었지만, 현수막 게시자가 박수현 더불어민주당 당선인으로 확인돼 화제가 됐다.박 당선인 측은 15개 시군에 208개의 당선 사례 현수막을 내걸었고, 문구는 박 당선인이 직접 작성한 것으로 알려졌다. 자신을 지지해준 도민을 향한 감사의 뜻과 함께 경쟁했던 김 지사에 대한 예우와 배려를 담고 있다는 해석이다.박 당선인과 김 지사는 국회의원 보좌관으로 정치에 입문해 국회의원을 거쳐 지자체장으로 이어지는 경력이 궤를 같이한다. 평소 ‘형님 동생’으로 지낼 정도로 친분이 깊지만 충남지사 선출이라는 링에서 치열한 경쟁을 피할 수 없었다.그는 선거 기간 캠프 관계자들에게 “(김 지사와) 경쟁하는 것이 너무 힘들다”고 토로한 것으로 전해졌다.포용과 실용을 강조한 박 당선인은 마디와 마디를 통해 빠르고 곧게 자라는 대나무를 거론하며 양승조 전 지사의 ‘복지 충남’과 김 지사의 ‘힘쎈 충남’을 계승·확장·보완하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.그는 “선거 기간에 3권의 수첩에 도민의 목소리를 빼곡하게 적었고 ‘충남 수첩’이라고 이름 붙였다”면서 “정책간담회와 협약식, 현장에서 들려주신 말씀을 담은 수첩은 3권이나 그 무게는 3t에 달한다”고 부담을 감추지 않았다.박 당선인은 내주 인수위원회 성격의 준비단을 가동할 계획이다. 인수위가 아닌 ‘새로운 시선 위원회’나 ‘담대한 설계 위원회’ 등 미래지향적인 명칭을 검토하는 것으로 알려졌다.