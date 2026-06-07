‘李 대통령 최측근’ 김용, 정청래 공개 저격 “인식 나태…지도부 책임져야”

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이미지 확대 김용 전 민주연구원 부원장 닫기 이미지 확대 보기 김용 전 민주연구원 부원장

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이재명 대통령의 ‘최측근’인 김용 전 민주연구원 부원장이 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 결과를 두고 정청래 대표 등 더불어민주당 지도부를 직격했다.김 전 부원장은 지난 6일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “지방선거 결과를 다음날까지 뜬눈으로 지켜보며 할 말을 잃었다. 이번 지방선거가 전국적인 민주당의 승리이며 서울의 패배는 아프다는 식의 당대표의 인식은 나태하고 만연하며, 민심과 너무도 차이가 크다”며 “역사적인 퇴행, 철저하게 반성하고 처절하게 쇄신해야 한다”고 전했다.그는 “12 대 4라는 전체 숫자에 취해 승리를 자축할 때가 아니다. 최대 승부처였던 서울시장 탈환 실패를 비롯해 우리가 반드시 지켰어야 할 요충지들을 내어준 이번 결과를 냉정하게 분석하고 대처해야 한다”고 주장했다.이어 “전략 실패와 부재의 무거운 책임은 마땅히 당대표를 비롯해 지도부가 온몸으로 통감하고 짊어져야 한다”며 “냉정한 분석과 책임을 회피하고 민심과 동떨어진 오만한 정치를 계속한다면 역사의 퇴행은 반복될 것이다”고 강조했다.