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노태악 중앙선관위원장·허철훈 사무총장 사의 표명

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-06-05 16:18
수정 2026-06-05 17:00
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노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스
노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스


6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 과정에서 발생한 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장이 동반 사의를 표명했다.

노 위원장은 5일 경기 과천 선관위 청사에서 대국민 사과 회견을 열고 “국민께 큰 심려를 끼쳐드려 다시 한번 머리 숙여 사죄드린다”며 “이번 사태의 모든 책임을 통감하며 중앙선거관리위원장직에서 물러나겠다”고 밝혔다.

그는 “참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 변명의 여지가 없다”며 고개를 숙였다.

노 위원장은 이와 함께 “허철훈 사무총장 또한 사무처의 수장으로서 이번 사태에 책임을 지고 사의를 표명했다”고 설명했다.

김성은 기자
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