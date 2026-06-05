노태악 중앙선관위원장·허철훈 사무총장 사의 표명

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노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.5. 연합뉴스
6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 과정에서 발생한 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장이 동반 사의를 표명했다.
노 위원장은 5일 경기 과천 선관위 청사에서 대국민 사과 회견을 열고 “국민께 큰 심려를 끼쳐드려 다시 한번 머리 숙여 사죄드린다”며 “이번 사태의 모든 책임을 통감하며 중앙선거관리위원장직에서 물러나겠다”고 밝혔다.
그는 “참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 변명의 여지가 없다”며 고개를 숙였다.
노 위원장은 이와 함께 “허철훈 사무총장 또한 사무처의 수장으로서 이번 사태에 책임을 지고 사의를 표명했다”고 설명했다.
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