정점식 국민의힘 정책위의장 사퇴…새 원내대표 도전

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“엄중한 책임감 안고 시작한 여정”

5일 ‘공석’ 원내대표 출마 선언 예정

이미지 확대 정점식(왼쪽) 국민의힘 정책위의장이 송언석 원내대표와 지난 1일 국회에서 열린 ‘6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회’ 전 대화를 나누고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정점식(왼쪽) 국민의힘 정책위의장이 송언석 원내대표와 지난 1일 국회에서 열린 ‘6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회’ 전 대화를 나누고 있다.

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정점식 국민의힘 정책위의장이 5일 정책위의장직에서 사퇴했다. 그는 송언석 국민의힘 원내대표의 사퇴로 공석이 된 원내대표 자리에 도전할 계획이다.정 의장은 이날 페이스북을 통해 “저는 오늘 국민의힘 정책위의장직을 내려놓는다”고 밝혔다. 그는 “2026년 1월, 전임자 사임으로 인해 당의 공백을 메워야 한다는 엄중한 책임감을 안고 시작한 여정이었다”며 “그동안 민생을 위한 정책을 구체화하고 대안을 만들기 위해 매 순간 모든 역량과 진심을 쏟아부었다”고 전했다.그러면서 “치열했던 시간 속에서 늘 함께 고민하고 발맞추어 준 선배·동료 의원님들 당직자와 묵묵히 성원해 주신 국민들과 당원 여러분께 감사드린다”며 “직함은 내려놓지만, 앞으로도 변함없이 민생의 현장에서 제 역할을 다하겠다”고 강조했다.정 의장은 지난 1월 전임자인 김도읍 의원의 사퇴로 공석이 된 정책위의장에 임명돼 약 5개월 동안 자리를 지켰다. 이어 이날 원내대표 출마 선언에 나설 예정이다.