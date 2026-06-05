송언석 ‘눈물 사임’…김도읍·정점식·성일종 새 원내대표 경쟁

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송언석 “국민의 뜻 따라 새 출발 필요”

“생존과 재건 품고 1년, 최소한의 기반 마련”

“오만한 국회 운영 다수당과 협상마다 비굴함”

9일 새 원내대표 선출...원구성 협상부터 험로

이미지 확대 국민의힘 송언석 원내대표와 6·3 재보궐선거에서 당선된 의원들이 5일 국회에서 열린 의원총회에서 두 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 대구 달성 이진숙 의원, 경기 평택을 유의동 의원, 송 원내대표, 충남 공주ㆍ부여ㆍ청양 윤용근 의원, 울산 남갑 김태규 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 송언석 원내대표와 6·3 재보궐선거에서 당선된 의원들이 5일 국회에서 열린 의원총회에서 두 손을 맞잡고 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 대구 달성 이진숙 의원, 경기 평택을 유의동 의원, 송 원내대표, 충남 공주ㆍ부여ㆍ청양 윤용근 의원, 울산 남갑 김태규 의원. 연합뉴스

세줄 요약 송언석 국민의힘 원내대표가 5일 의원총회에서 사임을 선언했다. 지방선거 뒤 임기 종료 열흘 전 물러나며, 김도읍·정점식·성일종 의원이 새 원내대표 경쟁에 들어갔다. 새 지도부는 원구성 협상과 당 쇄신을 이끌어야 한다. 송언석 원내대표, 지방선거 뒤 열흘 앞서 사임

김도읍·정점식·성일종, 새 원내대표 경쟁 돌입

후반기 원구성·당 쇄신 과제 새 지도부 몫

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송언석 국민의힘 원내대표가 5일 원내대표에서 물러났다. 6·3 지방선거가 마무리된 만큼 임기 종료보다 열흘 앞서 원내대표직을 내려놓은 것이다. 오는 9일 치러지는 신임 원내대표 선거에는 4선의 김도읍(부산 강서), 3선 정점식(경남 통영·고성), 성일종(충남 서산·태안) 의원이 도전할 예정이다. 경기 평택을 재선거에서 극적으로 승리해 국회로 돌아온 4선의 유의동 의원도 출마 권유를 받고 있다.송 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “오늘 원내대표에서 사임하겠다”며 “이번 선거 결과의 뜻은 분명했다. 현명한 국민의 승리다. 어느 한 정파에 힘을 몰아주지 않았고 견제와 균형의 민주주의 원칙이 중요하다는 것을 깨우쳐주셨다”라고 말했다.이어 “동시에 우리 국민의힘에도 더욱 낮은 자세로 성찰하고 혁신하며 국민 속으로 들어가라는 무거운 과제를 주셨다”며 “저는 이러한 국민의 뜻을 받들어 새로운 출발이 필요하다고 생각한다. 조속히 새로운 원내대표를 선출해 국민의힘이 다시 힘차게 전진할 수 있기를 바란다”고 말했다.지난해 대선 패배 후 원내사령탑을 맡은 그는 “지난 1년간 생존과 재건 두 단어를 마음에 품었다”며 “이번 선거에서도 비록 아쉬움은 남지만 다시 일어설 수 있는 최소한의 기반을 마련할 수 있었다. 다만 역량이 부족해 당 재건 과제는 충분히 이루지 못했다. 이제 그 과제는 새 원내대표가 이어가야 할 몫”이라고 말했다.송 원내대표는 또 “지나온 1년간의 감정을 정리하면 ‘비굴함’이라 할 수 있을 것”이라며 울컥 눈물을 보였다. 그는“협상의 순간순간마다 절대 다수당의 보이지 않는 오만하고 독선적인 운영 행태에 많은 아픔도 쌓였다”며 “다수당이 한마디 한마디를 툭 뱉으며 얼마나 많은 조롱이 있었는지 모른다”고 말했다.이날 송 원내대표의 사임에 따라 국민의힘은 곧바로 새 원내사령탑 선출 절차에 돌입할 예정이다. 새 원내대표는 22대 국회 후반기 원구성 협상은 물론 장동혁 대표의 거취 문제 등 당내 논의를 이끌어야 한다. 장 대표는 전날에 이어 이날도 의원총회에 참석하지 않았다.