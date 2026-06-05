김민석 총리 “투표용지 부족 사태, 필요하면 국정조사·특검”

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이미지 확대 국기에 경례하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 지난 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 정부 드론ㆍ대드론 통합 태스크포스(TF) 최종보고회의에서 국기에 경례하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국기에 경례하는 김민석 국무총리 김민석 국무총리가 지난 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 정부 드론ㆍ대드론 통합 태스크포스(TF) 최종보고회의에서 국기에 경례하고 있다.

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김민석 국무총리가 6·3 지방선거에서 발생한 일부 투표소의 투표용지 부족 사태에 대해 “필요하다면 국정조사나 특검을 해야 한다”고 밝혔다.김 총리는 5일 자신의 소셜서비스(SNS)를 통해 “중앙선거관리위원회 투표용지 부족 사태는 도저히 묵과할 수 없는 일”이라며 “K-민주주의에 대한 중대한 도전”이라고 밝혔다.김 총리는 “수사를 포함한 모든 수단과 조치를 통해 이번 사태의 진상을 규명할 것을 지시하고 엄중한 책임을 물을 것”이라며 “필요하다면 국회의 국정조사나 특검 등을 통해서라도 확실한 규명과 제도 개선을 이뤄내야 한다”고 강조했다.이재명 대통령은 전날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “관계기관은 행정부가 가진 권한과 책임을 모두 사용해서 문제 발생 이유를 명확하게 밝히고, 또 책임질 것이 있다면 명확하게 책임을 물어야 할 것”이라며 재발 방지 대책 마련을 지시했다.