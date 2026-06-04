‘높은 투표 의향’ 조사해놓고… “투표율 탓” 핑계 댄 선관위

구글에서 서울신문 먼저 보기

도마 위 오른 선관위 황당한 대처

이미지 확대 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들과 보수 유튜버들이 개표 중단을 요구하며 시위하고 있다. 일부 시민들이 전날 밤부터 부정선거 의혹을 제기하며 투표소 입구를 막아서면서 약 2000표가 담긴 투표함이 개표소로 이송되지 못했다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 4일 시민들과 보수 유튜버들이 개표 중단을 요구하며 시위하고 있다. 일부 시민들이 전날 밤부터 부정선거 의혹을 제기하며 투표소 입구를 막아서면서 약 2000표가 담긴 투표함이 개표소로 이송되지 못했다.

이지훈 기자

세줄 요약 중앙선관위가 초유의 투표용지 부족 사태에 사과했으나, 높은 투표율을 이유로 든 해명이 설득력을 잃었다. 사전 유권자 조사에선 78.1%가 반드시 투표하겠다고 답해 수요 예측이 가능했다는 지적이 나왔다. 여야는 부실 관리 책임을 물으며 사무총장 사퇴를 촉구했다. 투표용지 부족 사태로 선관위 대국민 사과

사전 조사 78.1% 투표 의향, 예측 가능성 지적

여야, 부실 관리 책임 묻고 사무총장 사퇴 요구

2026-06-05 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

초유의 투표용지 부족 사태로 중앙선거관리위원회가 대국민 사과문을 발표하고 고개를 숙였지만 논란이 잦아들지 않고 있다. 중앙선관위가 사전에 높은 투표율을 예측할 수 있었음에도 이에 대비하지 않으면서 논란을 자초했다는 지적이 나온다. 정치권은 중앙선관위 사무총장 등의 사퇴를 거론하며 질타했다.중앙선관위는 4일 오전부터 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소의 투표함을 반출하려고 시도했으나 시위대에 가로막혀 실패했다. 반출하지 못한 투표함 2개에는 약 2000명의 투표분이 담긴 것으로 중앙선관위는 파악하고 있다.중앙선관위는 이번 투표용지 부족 사태가 높은 투표율에서 비롯됐다고 설명했지만 선거를 앞두고 실시한 유권자 의식 조사에서 투표 참여 의향이 높게 나왔다는 점을 감안하면 납득하기 어려운 해명이란 지적이 나온다.실제 중앙선관위가 지난달 24∼25일 한국갤럽에 의뢰해 지방선거 유권자 의식 조사를 실시한 결과, 전체 응답자의 78.1%가 이번 지방선거에 ‘반드시 투표하겠다’고 밝혔다. 10명 중 8명이 투표 참여 의사를 밝힌 셈이다. 최근 실시한 세 차례 지방선거 의식 조사 중 가장 높은 수치로 중앙선관위가 충분한 수요 예측을 할 수 있었다는 것이다.이번 지방선거 잠정 최종 투표율은 61.0%으로 집계됐다. 이는 역대 지방선거 투표율 가운데 두 번째로 높은 수치다. 앞서 2022년 치러진 지방선거의 최종 투표율인 50.9%와 비교하면 10.1%포인트 상승했다.중앙선관위는 이번 사안이 선거 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다고 판단했다. 이날 0시부터 4시간여 동안 긴급회의를 연 중앙선관위는 입장문을 통해 “이번 사안은 공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다”고 밝혔다.하지만 여야 정치권은 한목소리로 중앙선관위의 준비 부족을 비판하며 사무총장의 사퇴를 거론했다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 “선관위의 부실 선거 관리에 반드시 책임을 묻고 선관위 사무총장은 거취도 고민해야 한다”고 밝혔다. 국민의힘 최보윤 중앙선거대책위 공보단장도 “노태악 중앙선관위원장을 비롯한 부실 선거관리 책임자 전원은 즉각 사퇴하라”고 촉구했다.한편 투표용지 부족 사태와 관련한 112 신고도 잇따랐다. 서울경찰청에 따르면 전날 오후 6시부터 이날 오전 5시까지 잠실7동 제2투표소 관련 112 신고는 총 135건 접수됐다. 이외 지역에서 접수된 건수(29건)를 더하면 서울청 관할 지역에서만 164건의 투표 관련 112 신고가 들어왔다.