서강석 서초구청장 재선 성공 “섬김행정의 도시, 다시 뛰는 송파 만들겠다”

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“구민을 주인으로 섬기는 섬김행정 이어갈 것”

이미지 확대 서강석 송파구청장 닫기 이미지 확대 보기 서강석 송파구청장

세줄 요약 서강석 송파구청장이 6·3 지방선거에서 54.28% 득표율로 재선에 성공했다. 그는 승리를 구민의 몫이라며 조재희 후보에게도 감사와 위로를 전했다. 이어 섬김행정과 창의·혁신으로 다시 뛰는 송파를 만들겠다고 약속했다. 6·3 지방선거 송파구청장 재선 성공

54.28% 득표로 조재희 후보 제치고 당선

섬김행정·혁신 행정으로 구정 재도약 약속

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서강석(69·사진) 서울 송파구청장이 6·3 지방선거에서 재선에 성공했다.4일 중앙선관위에 따르면 서 구청장은 95.77% 개표가 진행된 상황에서 54.28% 득표율로 45.71%를 득표한 조재희 더불어민주당 후보를 누르고 당선됐다.그는 “오늘의 승리는 저의 승리가 아니라 우리 송파구민 모두의 승리라고 생각한다”며 “선거 기간 동안 거의 매일 만나서 민주주의 원칙에 따라서 선의의 경쟁을 펼쳐준 조재희 후보께도 감사와 뜨거운 위로의 말씀을 드린다”고 전했다. 이어 “구민을 주인으로 섬기는 섬김행정의 도시, 창의와 혁신으로 나아가는 다시 뛰는 도시 송파를 만들어 나가겠다”며 “송파구민들과 함께 더욱 살기 좋은 도시, 더욱 편한 도시 송파를 반드시 만들어 구민들의 성원과 기대에 부응하겠다”고 강조했다.행정고시 25회 출신의 서 구청장은 서울시 재무국장과 시장 비서실장, 청와대 행정관 등을 거쳐 2022년 지방선거에서 국민의힘 후보로 출마해 송파구청장에 당선됐다.그는 송파구 41개 단지에서 진행 중인 정비사업의 신속한 추진을 1호 공약으로 내세웠다. 아울러 잠실 마이스(MICE) 개발 사업의 차질없는 추진과 원어민영어교실 확대 등을 약속했다.