金여사 “한·프랑스 가까운 동반자”… 수교 140주년 행사 참석

구글에서 서울신문 먼저 보기

金 “6·25 전쟁 때 프랑스 청년 희생 기억”

“4월 마크롱 대통령 부부 방한으로 우정 확인”

이미지 확대 김혜경 여사, 한불수교 140주년 축사 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 축사하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김혜경 여사, 한불수교 140주년 축사 김혜경 여사가 4일 서울 덕수궁 석조전에서 열린 한불 수교 140주년 행사에서 축사하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 김혜경 여사는 한·프랑스 수교 140주년 행사에서 문화와 예술 교류를 바탕으로 양국이 가까운 동반자가 됐다고 말했다. 6·25 참전과 마크롱 대통령 방한을 언급하며 신뢰와 우정이 깊어졌다고 했고, 첨단기술과 교육 협력 확대도 강조했다. 한·프랑스 수교 140주년 기념행사 참석

문화·예술 교류로 가까운 동반자 강조

6·25 참전 감사와 협력 확대 언급

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김혜경 여사는 4일 한국과 프랑스 관계에 대해 “양국은 문화와 예술의 일상 속 교류를 통해 서로를 이해하고 공감하는 가까운 동반자가 됐다”고 강조했다.김 여사는 이날 서울 덕수궁 석조전에서 열린 ‘한·프랑스 수교 140주년 기념행사’에 참석해 “신뢰와 우정을 바탕으로 양국이 쌓아온 공감대는 나날이 더욱 넓어지고 또한 깊어지고 있다”며 이처럼 말했다.김 여사는 “프랑스는 6·25 전쟁 당시 유엔군의 일원으로 참전해 우리의 자유와 평화를 지키는 데 큰 힘이 돼 주었다”며 “당시 프랑스 청년들의 숭고한 희생과 헌신은 아직까지도 우리 국민의 마음속에 오래도록 기억되고 있다”고 감사 인사를 전했다.김 여사는 “프랑스 국민들은 한국의 문화 콘텐츠와 K팝을 사랑하고 우리 국민들 역시 빅토르 위고의 문학과 모네, 로댕의 예술작품을 통해 프랑스가 지켜온 자유와 창조 정신을 높이 평가한다”고 설명했다.이어 “지난 4월 에마뉘엘 마크롱 대통령님과 브리지트 여사님의 방한을 통해 양국 간 깊은 우정과 신뢰를 다시 한 번 확인할 수 있었다”고 말하며 긴밀해진 양국 관계를 강조했다.필립 베르투 주한 프랑스대사는 환영사를 통해 “지난 4월 2일과 3일, 마크롱 대통령의 국빈 방한을 계기로 양국 관계는 글로벌 전략적 동반자 관계로 격상됐으며, 대통령 내외분을 비롯한 공식 수행단 모두는 한국에서 진정 따뜻한 환대를 받았다”고 전했다.그러면서 “이를 계기로 프랑스와 한국은 안보·국방 분야에서 인공지능과 양자기술 등 첨단기술 분야에 이르기까지, 또한 인적·고등교육·과학 분야 교류에서 문화·창의산업에 이르기까지 모든 분야에서 협력을 더욱 강화하기로 했다”고 설명했다.이날 행사에는 김 여사와 베르투 대사를 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 허민 국가유산청장, 다비드 피에르 잘리콩 한불상공회의소 회장 등 80여명이 참석했다. 수교 140주년 명예 대사인 배우 전지현과 그룹 스트레이키즈의 필릭스, 축하 공연을 맡은 성악가 조수미와 프랑스 피아니스트 다비드 카두쉬도 함께했다.