‘보수 갈라파고스’ 된 대구…민주당 단체장·지역구 광역의원 0명

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국힘 대구 싹쓸이…민주, 기초의원서 희망

이미지 확대 생각에 잠긴 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 4일 오후 대구 달서구 희망캠프 해단식에서 생각에 잠겨 있다. 2026.6.4. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 생각에 잠긴 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 4일 오후 대구 달서구 희망캠프 해단식에서 생각에 잠겨 있다. 2026.6.4. 뉴스1

이미지 확대 대구서도 부정선거 주장 집회 4일 대구 달서구 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보의 선거사무소 앞에서 투표용지 부족 사태와 관련해 부정선거를 주장하며 개표중단을 요구하는 집회가 열리고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구서도 부정선거 주장 집회 4일 대구 달서구 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보의 선거사무소 앞에서 투표용지 부족 사태와 관련해 부정선거를 주장하며 개표중단을 요구하는 집회가 열리고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스

세줄 요약 대구 지방선거에서 민주당은 역대 최다 후보를 냈지만 시장과 9개 구·군 단체장, 지역구 시의원, 달성군 보궐선거까지 모두 패배했다. 비례 시의원 2명과 기초의원 48명 당선은 성과로 남았으나, 지역주의 투표가 강하게 작용했다는 분석이 나왔다. 민주당, 대구 선거서 광역·기초단체장 전패

지역구 광역의원·보궐선거도 모두 패배

비례 시의원·기초의원은 일부 성과

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6·3 지방선거에서 대구는 유례없는 여야 경쟁이 예상됐으나 이변은 없었다. 더불어민주당이 역대 가장 많은 후보를 냈으나 광역단체장, 기초단체장, 지역구 광역의원, 국회의원 보궐선거에서 모두 패배했다.보수 강세 속 일부 지역에선 민주당 기초단체장이 탄생한 부산·경남과는 대조적이다. 이에 대구가 ‘보수의 갈라파고스’로 남게 됐다는 우려가 나온다. 이 가운데 바닥 민심을 대변하는 기초의원 선거에서는 당선자를 상당수 배출하면서 변화의 씨앗이 뿌리를 내릴 것이라는 전망도 나왔다.4일 중앙선거관리위원회 등에 따르면 대구시장과 9개 구·군 단체장 모두 국민의힘 후보가 당선됐다. 민주당은 처음으로 9개 기초단체장 선거에 모두 후보를 냈다. 개표 초반 일부 후보의 선전 가능성이 점쳐지기도 했으나 결국 국민의힘 후보를 상대로 절반에 못 미치는 득표율로 참패했다.민주당 후보가 가장 적은 득표율을 기록한 군위군의 경우 김부겸 시장 후보가 40.1%를 얻은 데 비해 이기만 군수 후보는 22.6%로 절반 수준을 얻는 데 그쳤다.역대 최다 후보를 낸 지역구 대구시의원 선거에서도 석패했다. 문재인 정부 2년 차에 치러진 2018년 지방선거 당시 23명의 후보를 내서 4명이 당선된 성과와는 대조적이다. 다만, 비례대표 대구시의원은 사상 처음으로 2명을 배출했다.지방선거와 함께 치러진 달성군 국회의원 보궐선거에서도 이진숙 국민의힘 후보가 박형룡 민주당 후보를 상대로 59.06%를 얻으며 당선됐다.‘김부겸 바람’을 타고 민주당 후보들이 파란을 일으킬 것이라는 당초 예상과 달리 저조한 기록을 내면서 대구에선 정치적 다양성이 사라졌다는 분석이 나왔다. 중앙 정치 논리에만 매몰되면서 전략적 투표를 못 했다는 것이다.하지만, 기초의원 48명을 당선시키면서 변화의 불씨는 살아있다는 희망 섞인 목소리도 나왔다. 4년 전 선거에서 지역구와 비례를 포함해 28명이 당선된 데 비하면 괄목할 만한 성과이기 때문이다.민주당 대구시당은 “이번 지방선거에서 큰 실패와 작은 성공이 있었다”며 “‘강물은 결코 바다를 포기하지 않는다’라는 노무현 전 대통령의 말씀대로 민주당 대구시당은 바다에 닿기 위해 쉼 없이 나아가겠다”고 밝혔다.전문가들은 전국적으로 민주당의 초강세가 예상되자 보수 지지층 결집을 바탕으로 한 지역주의 투표가 강하게 작용한 결과라고 분석했다.엄기홍 경북대 정치외교학과 교수는 “사람들은 기존 걸 바꾸지 않으려는 성향이 있는데 지역주의 투표도 그 일환이고 그 핵심인 곳 중 하나가 대구”라며 “국민의힘이 이번에 보수의 심장을 지켜달라는 것보다 이재명 정권을 견제해야 한다, 독주를 막아야 한다는 프레임을 세웠는데 결과적으로 먹혀든 것으로 보인다”고 평가했다.