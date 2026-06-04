송하진 여수시의원, 무소속 4선 당선

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여수시의회 최초 무소속 연속 4선 당선 기록 세워

이미지 확대 송하진 여수시의원. 닫기 이미지 확대 보기 송하진 여수시의원.

세줄 요약 여수시의원 라선거구에서 무소속 송하진 후보가 당선돼 여수시의회 최초 무소속 연속 4선 기록을 세웠다. 그는 12년간 주민과 현장에서 소통하며 의정활동을 이어왔고, 이번 승리를 주민 신뢰의 결과로 평가받고 있다. 무소속 송하진, 여수시의회 최초 연속 4선 달성

주민 밀착형 현장 의정활동, 신뢰 기반 재선거 승리

정당보다 개인 역량과 지역 소통이 선택받은 결과

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제9회 전국동시지방선거에서 여수시의원 라선거구(미평·둔덕·삼일·묘도)의 무소속 송하진 후보가 여수시의회 최초 무소속 연속 4선 당선 기록을 세웠다.송 의원은 제6회 지방선거부터 무소속으로 출마한 뒤 내리 세 차례 당선된 데 이어 이번 제9회 지방선거에서 또다시 무소속으로 출마해 당선됐다.그의 무소속 연속 4선 기록은 정당 조직이나 정치적 배경보다 후보 개인의 의정활동과 지역 주민들과의 신뢰가 선택받은 결과라는 평가를 받고 있다.송 당선인은 “지난 12년 동안 부족한 저를 믿고 함께해 주신 주민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “선거운동 기간 골목과 시장, 경로당과 민원 현장에서 만난 주민들의 목소리를 잊지 않고 더욱 낮은 자세로 주민 곁을 지키며 생활 정치와 현장 정치를 실천하겠다”고 밝혔다.그는 그동안 지역 곳곳을 직접 찾아다니며 주민들과 소통하고 주민 생활과 직결된 현안 해결에 집중하는 현장 중심 의정활동을 펼쳐 신뢰를 쌓았다는 평가를 받고 있다.송 당선인은 “4선이라는 영광보다 더 크게 다가오는 것은 무거운 책임감”이라며 “주민들이 보내주신 기대에 걸맞게 더욱 부지런히 뛰고 더욱 꼼꼼히 살피겠다”고 전했다.또 “무소속의 길은 쉽지 않지만 오직 주민만 바라보며 걸어왔다”며 “앞으로도 초심을 잃지 않고 정당이 아닌 주민의 눈높이에서 판단하고 행동하는 시의원이 되겠다”고 강조했다.한편 송 당선인은 이번 선거 승리로 여수시의회 최초 무소속 4선 의원이라는 기록을 세우며 지역 정치사에 의미 있는 이정표를 남기게 됐다.