인천시장도 기초단체장도 온통 파란색…‘여당 압승’ 또 통했다

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세줄 요약 6·3 지방선거에서 인천의 지방 권력이 야당에서 여당으로 넘어갔다. 민주당 박찬대 후보가 인천시장에 당선됐고, 기초단체장 11곳 중 8곳도 민주당이 가져갔다. 광역의원과 국회의원 보궐선거까지 민주당이 승리하며 여당 우세 흐름이 이어졌다. 인천시장 선거, 민주당 박찬대 당선

기초단체장 11곳 중 민주당 8곳 석권

광역의원·보궐선거까지 민주당 우세

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 더불어민주당 박찬대 인천시장 당선인(오른쪽부터)과 송영길 연수갑, 김남준 계양을 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 인천 미추홀구 수봉공원 현충탑 참배를 위해 이동하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 더불어민주당 박찬대 인천시장 당선인(오른쪽부터)과 송영길 연수갑, 김남준 계양을 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 인천 미추홀구 수봉공원 현충탑 참배를 위해 이동하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스

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6·3 지방선거에서 인천 지방 권력이 야당에서 여당으로 바뀌었다. 지방선거 때마다 나온 ‘여당 압승’ 공식이 이번 선거에서도 재현됐다.4일 중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 인천시장 선거에서 더불어민주당 박찬대 후보는 80만 9426표(52.84%)를 얻어 국민의힘 유정복 후보(70만 5622표·46.06%)를 10만 3804표 차로 따돌리고 당선됐다.선거 막판 유 후보가 빠른 속도로 따라붙었으나 추월에는 실패했다. 이로써 그는 인천시장 3선 길목에서 쓴잔을 마셨다.인천 11곳 기초단체장 선거에서도 민주당이 8곳에서 승리하며 기세를 올렸다. 국민의힘은 연수구와 제물포구, 강화군 등 3곳에서 승리하는 데 그쳤다.민주당은 광역의원도 싹쓸이하다시피 했다. 비례 포함 총 45석에서 약 84%인 38석(비례 3)을 가져갔다. 국민의힘은 7석(비례 3)에 불과했다.이재명 대통령의 선거구인 계양을(김남준), 박찬대 인천시장 당선인의 선거구인 연수갑(송영길) 등 2곳의 국회의원 보궐선거도 모두 민주당 승리로 끝났다. 지난 지방선거에서 참패했던 민주당이 설욕에 성공한 장면이다.이번 선거에서도 ‘여당 압승’ 공식이 통했다.인천에선 6회 지방선거가 치러진 2014년에는 박근혜 정부의 여당이던 새누리당이 기초단체장 10곳 중 7곳을 차지했고, 7회 지방선거가 열린 2018년에는 문재인 정부의 민주당이 10곳 중 9곳을 석권했다.윤석열 정부 출범 직후에 실시된 2022년 8회 지방선거는 여당인 국민의힘이 10곳 중 8곳을 확보하며 지방 권력을 다시 찾았다.인천 유권자들이 지방선거 때마다 중앙 권력과 같은 방향의 선택을 하며 ‘여당 우세’ 흐름을 만들어냈다는 분석이 나오는 이유다.