‘극우 악플’ 견뎌내고 ‘강릉시장 아들’ 된 아이돌 “아빠 사랑해요♥”

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세줄 요약 김중남 더불어민주당 후보가 강릉시장에 당선되며 1995년 이후 31년 만에 진보계 시장이 탄생했다. 아들인 가수 프롬트웬티는 선거운동 영상을 올리고 “아빠 사랑해요♥”라며 응원했지만, 일부 극우 성향 누리꾼의 악플도 견뎌냈다. 강릉시장 선거서 김중남 후보 당선

31년 만에 진보계 시장 탄생

아들 프롬트웬티, 공개 응원

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 강릉시장 선거에서 김중남 더불어민주당 후보(왼쪽)가 민주당 계열 후보로는 처음으로 강릉시장에 당선된 가운데, 김 당선인의 아들인 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34)의 ‘아빠 사랑’이 눈길을 끌고 있다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 강릉시장 선거에서 김중남 더불어민주당 후보(왼쪽)가 민주당 계열 후보로는 처음으로 강릉시장에 당선된 가운데, 김 당선인의 아들인 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34)의 ‘아빠 사랑’이 눈길을 끌고 있다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 김중남 강릉시장 후보 소중한 한표 29일 김중남 더불어민주당 강릉시장 후보가 이순덕 여사와 함께 강릉초등학교에 마련된 사전투표소에서 소중한 한표를 행사하고 있다. 김중남 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김중남 강릉시장 후보 소중한 한표 29일 김중남 더불어민주당 강릉시장 후보가 이순덕 여사와 함께 강릉초등학교에 마련된 사전투표소에서 소중한 한표를 행사하고 있다. 김중남 캠프 제공

이미지 확대 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34). 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34). 인스타그램 캡처

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 강릉시장 선거에서 김중남 더불어민주당 후보(오른쪽)가 민주당 계열 후보로는 처음으로 강릉시장에 당선된 가운데, 김 당선인의 아들인 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34)의 ‘아빠 사랑’이 눈길을 끌고 있다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 강릉시장 선거에서 김중남 더불어민주당 후보(오른쪽)가 민주당 계열 후보로는 처음으로 강릉시장에 당선된 가운데, 김 당선인의 아들인 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34)의 ‘아빠 사랑’이 눈길을 끌고 있다. 인스타그램 캡처

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제9회 전국동시지방선거 강릉시장 선거에서 김중남 더불어민주당 후보가 민주당 계열 후보로는 처음으로 강릉시장에 당선된 가운데, 김 당선인의 아들인 가수 프롬트웬티(본명 김래환·34)의 ‘아빠 사랑’이 눈길을 끌고 있다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 김 당선인은 4일 오전 3시 15분 기준 개표가 93.77% 진행 중인 가운데 5만 5347표(51.76%)의 득표율을 기록하며 당선을 확정 지었다.김 당선인과 경합을 벌인 김홍규 국민의힘 후보는 4만 4869표(41.96%), 뒤를 이어 무소속 김동기 후보가 6704표(6.27%) 득표에 그쳤다.강릉시장 선거는 각 정당과 무소속 후보를 포함해 경선 과정에서만 9여명의 후보자가 참가하는 등 초반부터 불꽃 튀는 경쟁이 예상됐다.특히 강릉은 각 언론사별로 실시한 여론조사 결과, 오차범위 내 접전을 펼치는 등 마지막까지 한 치 앞을 알 수 없는 선거전이 펼쳐졌다.강릉의 새로운 도약을 약속하며 출마를 선언한 김 당선인은 초기부터 ‘강릉을 변화시켜야 한다’는 자신만의 정치 신념을 내세웠다.이번 김 당선인의 승리는 지난 1995년 지방선거 이후 31년 만에 진보계 강릉시장의 첫 탄생이다.강릉시장 선거는 1995년 민선 지방자치제 도입 이후 민주자유당, 한나라당, 새누리당, 자유한국당, 국민의힘 후보가 연이어 당선되는 등 30년 넘게 줄곧 보수정당 후보만이 당선됐다.김 당선인은 이날 오전 당선이 확실시되자 “시민이 주인인 강릉, 청년이 돌아오는 강릉, 동해안의 중심으로 우뚝 서는 강릉을 시민들과 함께 만들어 가겠다”고 소감을 밝혔다.이어 카메라 앞에 서서 기념 촬영을 했다. 프롬트웬티는 김 당선인의 바로 옆에 서서 환한 미소를 지었다.김 당선인의 막내아들로 알려진 프롬트웬티는 이번 선거에서 선거운동 브이로그 영상을 찍는가 하면 “아빠 사랑해요♥”라며 김 당선인과 함께 찍은 사진을 공개했다.김 당선인이 2024년 4월 국회의원 선거에 출마했을 때도 홍보를 위해 콘텐츠를 제작해 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 공개했고, 이번 선거에서도 ‘강릉시장 후보 막내아들의 선거운동 셋로그’라며 김 당선인을 해시태그로 올렸다.이에 극우 성향 일부 누리꾼들이 프롬트웬티의 소셜미디어(SNS)에 악성 댓글을 남기기도 했지만 그는 홍보 활동을 이어갔다.프롬트웬티는 지난 2012년 그룹 빅스타 멤버로 데뷔했다. 팀 해체 이후 2021년 솔로 싱어송라이터로 다시 나서며 음악을 선보이고 있다.