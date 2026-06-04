정치 정청래 총괄상임선대위원장 기자회견 안주영 기자 입력 2026-06-04 12:34 수정 2026-06-04 12:34 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/04/20260604500146 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 4일 국회에서 기자회견을 열고 있다. 2026.6.4 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 4일 국회에서 기자회견을 열고 있다. 2026.6.4 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 4일 국회에서 기자회견을 열고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지