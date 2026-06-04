지역 명문 ‘순천고’, 6·3 지방선거 기초단체장 4명 배출

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33회 졸업생 3명, 37회 1명 당선

이미지 확대 순천시장에 당선된 더불어민주당 손훈모 후보가 부인과 함께 지지자들에게 손을 흔들고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 순천시장에 당선된 더불어민주당 손훈모 후보가 부인과 함께 지지자들에게 손을 흔들고 있다.

이미지 확대 광양시장에 당선된 무소속 박성현 후보가 방송사와 인터뷰 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 광양시장에 당선된 무소속 박성현 후보가 방송사와 인터뷰 하고 있다.

세줄 요약 전남 순천고 출신들이 6·3 지방선거에서 기초단체장 4명을 배출했다. 순천시장 손훈모, 광양시장 박성현, 부천시장 조용익, 성동구청장 유보화가 당선돼 지역 명문고의 정치적 존재감을 보여줬다. 순천고 출신 기초단체장 4명 배출

순천·광양·부천·성동구 당선

지역 명문고 정치적 저력 재확인

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2005년 평준화 이전까지 전남 지역 최고의 명문고로 명성을 날렸던 ‘순천고’가 제9회 전국동시지방선거에서 기초단체장을 4명 배출했다.현직 시장의 프리미엄과 여론조사 열세를 극복하고 ‘대역전’을 이룬 더불어민주당 손훈모(37회) 당선인은 순천시장에 당선됐다. 그는 46.85% (7만 1290표)의 득표율로 무소속 노관규(40.77％·6만 2040표) 후보, 진보당 이성수(12.37％·1만 8834표) 후보를 따돌렸다.손 당선인은 ‘징검다리 4선’이자 연임에 도전한 무소속 노 후보와의 대결에서 예상보다 여유 있게 승리하는 저력을 보였다. 그는 “통합의 시대 경제의 중심, 시민이 주인인 도시를 반드시 만들겠다”며 “반목과 대립을 넘어 모두를 아우르는 통합의 시장이 되겠다”고 약속했다.무소속 박성현(33회) 후보는 처음 출마한 선거에서 더불어민주당 정인화 후보를 누르고 광양시장에 당선되는 기염을 토했다. 광양 진월면 출신으로 국립한국해양대학교를 졸업한 박 당선인은 국립목포해양대학교 총장, 여수광양항만공사 사장 등을 역임했다.박 당선인은 “광양을 남해안 남중권 최고의 경제 중심도시이자 글로벌 국제도시로 재도약시키겠다”며 “‘호남 제1의 부자 경제도시’를 만들어 광양에 사는 것 자체가 시민들의 거대한 자부심이 되도록 하겠다”고 포부를 밝혔다.경기도 부천시장에 도전한 더불어민주당 조용익(33회) 후보는 재선에 성공했다. 그는 62.65% (23만 8829표) 득표율로 37.34% (14만 2336표)를 받은 국민의힘 곽내경 후보를 큰 표 차이로 눌렀다. 조 후보는 순천시 승주군 출신으로 제31회 사법시험에 합격했다.더불어민주당 유보화(33회) 후보는 서울특별시 성동구청장에 올랐다. 유 당선인은 국민의힘, 개혁신당 후보들을 제치고 당선의 영예를 안았다. 그는 성동구 부구청장 등을 지냈다.