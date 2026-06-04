시의원 1명 그친 개혁신당 “중앙당이 오롯이 책임, 철저하게 재정비”

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이준석 “후보들, 아름다운 자산…계속 도전”
천하람 “지지받을 방안에 대해 논의·성찰”
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이준석 개혁신당 대표가 1일 정승연 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보 선거사무실에서 열린 인천 현장 선거대책위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
개혁신당이 6·3 지방선거 결과에 대해 “훌륭한 후보들이 마땅히 받았어야할 성적을 얻지 못한 책임은 중앙당에 오롯이 있다”며 “이번 선거에서 드러난 약점을 다각도로 들여다보고, 하나하나 정직하게 보완해 나가겠다”고 밝혔다.
이준석 대표는 이날 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 해단식에서 “개혁신당은 국민의 기대에 미치지 못하는 결과를 받았다. 그 결과를 무겁게, 겸허히 받아들인다”고 말했다. 개혁신당은 이번 선거에서 경기 화성시의원 한 명만을 배출했다. 조응천 경기지사 후보는 4.32%를 얻어 3위를 기록했고, 김정철 서울시장 후보도 5명의 후보 중 마지막 등수에 그쳤다.
이어 “다만 전국 곳곳에서 끝까지 싸워준 후보 한 분 한 분은 자랑스럽다”며 “거대 양당의 높은 벽 앞에서도 굴하지 않고 정직하고 떳떳하게 정치한 모습이야말로 개혁신당의 가장 아름다운 자산”이라고 했다.
이 대표는 결과에 대해 “후보들의 헌신이 모자랐던 것이 아니라 그 헌신을 받쳐줄 이준석과 중앙당의 그릇이 작았던 탓”이라며 “쉬운 길이었다면 애초에 도전할 이유도 없었다. 어렵기에 가치가 있고 그렇기에 앞으로도 뚜벅뚜벅, 이 길을 걸어가겠다”고 했다.
그는 “창당 이후 우리는 해마다 전국 단위 선거를 치르며 쉼 없이 달려왔다”며 “그 속에서 저도, 개혁신당도 적지 않은 정치적 과부하를 견뎌야 했고 값진 성과와 뼈아픈 부침이 함께 있었다”고 했다. 그러면서 “이제는 냉정하게 분석하고, 철저하게 재정비할 때”라고 덧붙였다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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천하람 원내대표도 해단식에서 “정말 힘든 환경 속에서 선거를 치르신 모든 개혁신당 후보들에게 진심으로 경의를 표한다”며 “제가 부족해서 유의미하게 지원해드리지 못한 점 송구하다”고 했다. 그러면서 “개혁신당이 국민들께 더 지지받을 수 있는 방안에 대해 후보님들과 함께 논의하면서 성찰하겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 지방선거 참패, 화성시의원 1명 배출
- 중앙당 책임 인정, 후보 헌신은 평가
- 약점 분석 뒤 철저한 재정비 예고
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