송언석 “국민 뜻 겸허히 수용…견제와 균형 복원 엄중한 주문”

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“6·3 지방선거, 진정한 승자는 현명한 국민”

“대통령과 여야 어느 한편 손들어주지 않아”

“투표용지 부족 사태는 진상규명·재발 방지”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장 등 공동선대위원장들이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보고 있다. 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장 등 공동선대위원장들이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보고 있다. 국회사진기자단

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송언석 국민의힘 원내대표는 4일 “6·3 지방선거로 표출된 국민의 요구와 경고를 겸허하게 수용하겠다”며 “국민들께서 견제와 균형의 정치를 복원할 것을 엄중히 주문하셨다”고 밝혔다. 장동혁 대표는 오전 10시 기자회견을 진행한 정청래 더불어민주당 대표와 달리 아직 6·3 지방선거 결과에 대한 공식 입장을 내지 않았다.송 원내대표는 입장문을 통해 “이번 지방선거의 진정한 승자는 현명한 국민”이라며 “대통령과 여야 정당 어느 한편의 손도 들어주지 않으셨다”고 평가했다. 이어 “대통령과 여야, 중앙-지방정부, 광역-기초단체 등 정치권 전반에 견제와 균형의 정치를 복원할 것을 엄중하게 주문하셨다”고 강조했다.이와 함께 송 원내대표는 “선거 결과와 무관하게 서울, 인천, 경기 화성 등지에서 발생한 투표용지 부족 사태는 국민의 투표권을 심각하게 침해한 중대한 사건”이라며 “투표가 마무리되지 않은 상황에서 개표를 개시하고, 개표를 중단하지 않으면서 서울시선관위에 책임을 전가한 중앙선관위의 무책임한 태도를 강력히 규탄한다”고 했다.그러면서 “사건의 진상규명과 책임자 처벌, 그리고 선관위에 대한 외부통제 방안 등 강력한 재발방지책을 강구하겠다”고 밝혔다.