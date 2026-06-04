전남 신안군수 조국혁신당 김태성 당선…‘인물론’으로 신안의 새 역사 썼다

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제9대 전남 신안군수… 조국혁신당 김태성 당선

민주당 조직 보다 ‘인물’ 선택한 신안군민의 승리

이미지 확대 이번 6·3 지방선거에서 전남 신안군수에 당선된 조국혁신당 김태성 당선인이 지지자들과 환호하고 있디. (김태성 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 이번 6·3 지방선거에서 전남 신안군수에 당선된 조국혁신당 김태성 당선인이 지지자들과 환호하고 있디. (김태성 캠프 제공)

세줄 요약 전남 신안군수 선거에서 조국혁신당 김태성 후보가 더불어민주당 박우량 후보를 51.95% 대 48.04%로 제치고 당선했다. 거대 정당 조직을 뚫고 섬마을을 누빈 발품과 진정성이 표심을 움직인 이변으로 평가된다. 조국혁신당 김태성, 신안군수 선거 당선

민주당 박우량 제치고 51.95% 득표

인물론·진정성 앞세운 이변의 승리

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6·3 지방선거 전남 신안군수 선거에서 조국혁신당 김태성 후보가 당선되며 지역 정가에 큰 파장을 몰고 왔다.징검다리 5선을 노린 더불어민주당 박우량 후보와 맞대결을 벌인 김 당선인은 개표 결과 51.95% 득표로 48.04%를 얻은 박 후보를 제치고 당선증을 거머쥐었다.이번 승리는 단순한 혁신당의 승리를 넘어 굳건한 거대 민주당의 조직 중심 정치를 뚫고 오롯이 ‘인물론’과 ‘진정성’으로 일궈낸 이변의 드라마라는 평가가 나온다.개표 초반부터 손에 땀을 쥐는 접전이 이어졌으나, 섬마을 구석구석을 누비며 바닥 민심을 훑은 김 당선인의 뚝심이 막판 표심을 무섭게 끌어당겼다. 당선이 확실시되자 선거사무소는 환호성과 눈물바다로 뒤덮였다.신생 정당인 조국혁신당의 얇은 지역 기반에도 불구하고 그는 낡은 정치 문법 대신 지역의 해묵은 과제를 해결할 ‘준비된 일꾼’임을 내세워 유권자들의 표심을 얻었다.지역 정가에서는 “기존의 조직 선거 틀을 깨고, 군민들이 정당이 아닌 ‘누가 진짜 신안을 발전시킬 적임자인가’라는 인물 가치에 투표한 결과”라며, 이른바 ‘김태성 브랜드’의 승리라고 입을 모으고 있다.그는 “오늘의 승리는 김태성의 승리가 아니라 변화를 열망한 위대한 신안군민의 승리요, 조국혁신당원의 승리”라며 “선거운동 내내 줄기차게 외쳤던 대로 ‘함께하는 군수’, 군민 주인 시대, 하나 된 신안 건설에 매진하겠다”고 밝혔다.이어 “이제 신안의 공기가 확 달라질 것”이라며 “신안의 산하가 바뀌고, 거리가 깨끗해지고, 신안 주민들의 표정이 한층 밝아질 것”이라고 강조했다.임자면 출신으로 임자중, 광주 살레시오고, 육군사관학교를 졸업한 김 당선자는 육군 소장으로 예편했다.2년 전 총선에 도전했다가 아쉽게 패했던 김 당선자는 전국 최초로 지자체장 5선을 노린 거물 박우량을 꺾음으로써 지역 정가에 큰 파장을 일으켰다.민주당에서 내란 진상 조사위원으로 활동하며 국방전문가로 명성을 쌓아가다 불법 당원 모집으로 징계를 받은 뒤 민주당을 탈당, 조국혁신당에 입당해 혁신을 염원하는 군민의 표심을 사로잡았다.