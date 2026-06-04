구례군수에 민주당 장길선 당선···“전 군민 월30만원 기본소득 실현”

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 구례군수 선거, 민주당 장길선 당선
- 41.25% 득표로 2위 정현택 후보 제쳐
- 전 군민 월 30만원 기본소득 공약 제시
닫기 이미지 확대 보기
장길선 구례군수 당선인이 지지자들에게 환호하고 있다.
제9회 전국동시지방선거 구례군수 선거에서 더불어민주당 장길선 후보가 당선됐다.
장 당선인은 4일 오전 1시 42분 현재 41.25%를 득표해 2위인 정현택(27.65%) 후보를 앞섰다. 조국혁신당 이창호 후보 18.48%, 무소속 이현창 후보 7.12%, 무소속 전경태 후보 3.92%, 무소속 정택균 후보는 1.55%를 각각 기록했다.
현재 개표율은 84.50％다.
그는 “분열됐던 구례를 하나로 화합하고 군민의 목소리를 가장 먼저 듣고 군민과 함께하는 정치를 실천하겠다”며 “공약 1호인 전 군민 월 30만원 기본소득 약속을 꼭 실현해 군민들이 보다 여유롭고 행복한 삶을 누리도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
서울시의회 바로가기
장 당선인은 구례 출신으로 전남대 사범대학 체육교육과를 졸업한 후 37년 동안 교편을 잡은 교육전문가다. 구례교육장, 구례군의회 의장 등을 역임했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지