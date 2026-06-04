무소속 박성현 후보, 광양시장 당선···“호남 제1의 부자 경제도시 만들 것”

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광양시 ‘무소속 5연속 당선’ 대기록

경제·산업·행정 등 ‘5대 대전환’ 즉각 착수

이미지 확대 광양시장에 당선된 무소속 박성현 후보가 방송 인터뷰를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 광양시장에 당선된 무소속 박성현 후보가 방송 인터뷰를 하고 있다.

세줄 요약 무소속 박성현 후보가 광양시장에 당선됐다. 광양시는 지방선거 역사상 처음으로 무소속 시장 5연속 당선 기록을 세웠다. 박 당선인은 이를 시민의 승리로 규정하며 경제 살리기를 최우선 과제로 제시했고, 5대 대전환과 주민참여예산제 추진을 약속했다. 무소속 박성현, 광양시장 당선 및 5연속 기록

시민 승리 강조, 경제 살리기 최우선 과제 제시

5대 대전환·주민참여예산제 추진 선언

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6·3 전국동시 지방선거에서 무소속 박성현 후보가 광양시장으로 당선됐다. 광양시는 지방선거 역사상 전무후무한 ‘무소속 후보 내리 5연속 당선’이라는 대기록을 달성했다. 시는 민선 5기부터 9기까지 무소속 시장을 배출했다.박 당선인은 “이번 시민 후보의 승리는 저 박성현 개인의 승리가 아닌 권력의 횡포에 굴복하지 않고 광양의 자존심을 지켜내신 위대한 광양시민 모두의 승리다”라고 소회를 밝혔다.그는 시민들이 내린 지상 명령을 ‘경제를 살려라’로 규정하고, 광양의 경제구조, 산업, 행정구조, 생활 인프라, 인적구조를 전면 개편하는 ‘5대 대전환’의 시작을 선언했다.박 당선인은 “과거 광양의 기틀을 닦았던 제2의 김종호, 박태준의 역사를 재현해 광양을 남해안 남중권 최고의 경제 중심도시이자 글로벌 국제도시로 재도약시키겠다”며 “이를 통해 ‘호남 제1의 부자 경제도시’를 만들어 광양에 사는 것 자체가 시민들의 거대한 자부심이 되도록 하겠다”고 포부를 피력했다.‘광양을 새롭게, 시민을 이롭게’를 가치로 내건 그는 시민이 직접 정책을 설계하고 추진하는 ‘주민참여예산제’ 등의 시민 참여 공약을 흔들림 없이 추진할 계획이다.박 당선인은 광양의 대전환을 위해 당선증을 받은 4일부터 즉각 실무 착수에 돌입한다. 당선인 직속으로 ▲비상경제대책협의체 ▲전남광주통합대응팀 ▲영산강유역환경청 유치팀 ▲포스코 계열사 본사 유치협의체 ▲공공기관 유치팀 ▲북극항로 포함 광양항 활성화팀을 바로 구성해 빈틈없는 시정 인수 작업과 핵심 공약 이행 준비에 나설 예정이다.진월면 출신으로 순천고(33회)와 국립한국해양대학교를 졸업한 그는 국립목포해양대학교 총장, 여수광양항만공사 사장 등을 역임했다.