최재훈 대구 달성군수 재선 확실…“중단 없는 발전 이룰 것”

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세줄 요약 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 6·3 지방선거에서 재선이 사실상 확정됐다. 개표 초반부터 큰 격차로 앞서며 안정적인 군정 운영 성과를 인정받았고, 그는 군민에게 감사와 함께 중단 없는 발전, 미래 완성을 약속했다. 재선 사실상 확정, 압도적 득표율 기록

군민 신뢰 바탕으로 안정적 군정 평가

중단 없는 발전·미래 완성 약속

이미지 확대 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 지역 주민들과 만나 인사하고 있다. 최재훈 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 지역 주민들과 만나 인사하고 있다. 최재훈 선거사무소 제공

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6·3 지방선거에 나선 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보의 당선이 사실상 확정됐다. 4년 전 전국 최연소 지방자치단체장으로 당선됐던 그는 안정적인 군정 운영으로 재선 고지에 올랐다.3일 오후 11시 50분 현재 개표율 51.01% 기준으로 최 당선인은 69.08%를 얻으며 30.91% 김보경 더불어민주당 후보를 38.17%포인트 차이로 여유롭게 앞섰다.압도적인 득표율을 기록한 최 당선인은 “다시 한번 달성의 미래를 맡겨주신 27만 달성군민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 선택은 개인에 대한 지지를 넘어 중단 없는 달성 발전과 미래 완성을 향한 군민들의 뜻이자 명령”이라고 소감을 밝혔다.그는 향후 군정 운영 방향으로 ‘누구나 살고 싶고 머물고 싶은 도시’를 만들겠다고 강조했다. 최 당선인은 “지난 4년 동안 달성군은 미래산업 육성, 광역교통망 확충, 교육·복지·정주환경 확대를 통해 미래를 위한 토대를 다졌다”며 “이제는 그 성과를 바탕으로 달성의 미래를 완성해야 할 시간인 만큼 여야와 진영을 넘어 군민 행복이라는 공동의 목표를 향해 나아가겠다”고 약속했다.최 당선인은 또 “맡은 소임이 무겁고 길은 멀다는 ‘임중도원(任重道遠)’의 마음으로 군민의 목소리를 군정의 출발점으로 삼겠다”면서 “현재 추진 중인 미래산업 육성, 광역교통망 확충 등의 사업들을 끝까지 책임지고 완수해 말보다 실천, 약속보다 결과로 보답하겠다”고 말했다.