靑 “선관위, 투표권 행사 책임 있는 조치해야…엄중히 주시 중”

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이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 오후 10시 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 주민들이 항의하고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 오후 10시 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 주민들이 항의하고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자

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청와대는 3일 “중앙선거관리위원회는 국민의 참정권을 보장하는 헌법 기관으로서 일부 지역 주민들의 투표권 행사와 개표 관리에 차질이 없도록 책임 있는 조치를 하기 바란다”고 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 출입기자 공지에서 “청와대는 일련의 상황을 엄정히 주시하고 있다”며 이같이 말했다.앞서 이날 오후 서울 송파구, 강남구, 광진구 등의 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하거나 투표를 하지 못하고 돌아가는 일이 벌어졌다.이에 대해 국민의힘은 서울시장 ‘재선거’를 주장하는 한편 더불어민주당은 ‘일고의 가치도 없다’는 입장을 보이고 있다.