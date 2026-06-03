전남광주통합교육감 김대중 후보 당선 유력

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세줄 요약 6·3 지방선거 전남광주통합특별시 초대 교육감 선거에서 김대중 후보가 개표 초반 45.62%로 1위를 지키며 당선이 유력하다. 출구조사에서도 앞섰고, 교육 복지 확대와 AI 기반 미래교육 공약이 주목받았다. 개표 초반 김대중 후보 1위, 당선 유력

출구조사서도 장관호 후보에 앞선 결과

교육복지 확대·미래교육 공약 주목

지상파 방송 3사 출구조사 발표 후 김대중(가운데) 후보가 박수를 치고 있다. 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 지상파 방송 3사 출구조사 발표 후 김대중(가운데) 후보가 박수를 치고 있다. 연합뉴스.

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6·3 지방선거 전남광주통합특별시 초대 교육감에 김대중 후보의 당선이 유력시된다.김 후보는 3일 오후 10시 16분 현재 25.62%의 개표율을 기록한 가운데 득표율 45.62%로 1위를 달리고 있다. 장관호 후보는 26.33%, 이정선 후보는 18.43%, 강숙영 후보는 9.54%의 득표율을 보이고 있다.앞서 발표된 지상파 3사 출구조사에서도 김 후보는 40.4%를 획득해 30.6%로 2위를 기록한 장 후보를 9.8%포인트 차로 앞섰다.전교조 해직 교사 출신인 김 후보는 목포시의원, 목포시의회 의장, 장만채 전남도교육감 비서실장, 전남도교육감을 역임했다.그는 전남·광주 통합에 발맞춰 교육 복지와 미래 교육 인프라를 대폭 확대하겠다는 공약을 제시했다. AI와 빅데이터를 기반으로 한 생애주기 맞춤형 교육 체계 구축, 미래형 교실 모델인 ‘2030 교실’ 전남과 광주 전 학교로 확대, 학생수당 확대, 동부청사 신설 및 동부권 K-교육밸리 구축 등을 약속했다.