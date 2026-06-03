인천에서도 투표용지 부족…“예상보다 유권자 많이 몰려”

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세줄 요약 6·3 지방선거일 인천 연수구 송도5동과 동춘1동 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 한때 대기했다. 투표관리관이 선관위에 알렸고, 오후 5시 40분쯤 추가 용지가 도착해 모두 투표를 마쳤다. 선관위는 예상보다 유권자가 많이 몰린 결과라고 설명했다. 연수구 일부 투표소 투표용지 부족 발생

추가 용지 도착 뒤 투표 재개 및 마무리

예상보다 많은 유권자 몰림, 투표율 상승

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 혜화동 주민센터에 마련된 혜화동 제2, 3투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 혜화동 주민센터에 마련된 혜화동 제2, 3투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자

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6·3 지방선거 투표일 인천 연수구에서도 투표용지가 부족해 일부 유권자들이 기다리는 불편을 겪었다.3일 인천시 등에 따르면 이날 오후 5시쯤 인천 연수구 송도5동, 동춘1동 등 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 투표소에서 대기하는 소동을 빚었다.투표소에 있던 투표관리관 등이 인천시선거관리위원회에 이 같은 사실을 알렸고 오후 5시 40분쯤 추가 투표용지가 도착해 유권자들이 투표를 마쳤다. 이 과정에서 유권자들이 항의를 한 것으로 알려졌다.선관위는 “예상보다 유권자들이 많이 몰리면서 투표용지 부족 현상이 있었다”며 “그러나 유권자 모두 무사히 투표를 마쳤다”고 밝혔다.이날 연수구 투표율은 지난 8회 지방선거 투표율 51.7%보다 7.4%포인트 높은 59.1%를 기록했다.