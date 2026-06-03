40분 침묵 장동혁, 국민의힘 ‘경북 1곳만 우세’ 출구조사에 적막

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중앙당사 개표상황실 정적만 흘러

장동혁, 말 없이 상황실에서 퇴장

송언석 “접전 지역 끝까지 지켜볼 것”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 3일 여의도 중앙당사에 마련된 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보며 눈을 질끈 감고 있다. 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 3일 여의도 중앙당사에 마련된 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보며 눈을 질끈 감고 있다. 국회사진기자단

세줄 요약 국민의힘은 6·3 지방선거 지상파 출구조사에서 광역단체장 16곳 중 1곳만 우세하다는 결과를 받아들고 침통한 분위기에 빠졌다. 장동혁 대표는 약 40분간 말을 아꼈고, 지도부도 적막 속에 개표상황실을 지켰다. 출구조사, 국민의힘 광역단체장 1곳 우세

장동혁 대표, 40분 침묵 속 적막 유지

송언석 원내대표, 결과 수용·끝까지 관망

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국민의힘은 3일 지상파(KBS·MBC·SBS) 3사 출구조사에서 6·3 지방선거 광역단체장 선거 16곳 중 1곳만 우세하다는 결과에 참담한 분위기를 감추지 못했다. 선거 막판 전국 8곳이 접전이라던 판세 분석과도 확연한 차이가 나면서 국민의힘 지도부는 말을 아꼈다.이날 오후 6시 여의도 중앙당사에 마련한 국민의힘 개표상황실은 출구조사 발표 직후 적막이 계속됐다. ‘보수이 심장’인 대구마저도 추경호 국민의힘 후보가 김부겸 더불어민주당 후보와 접전이라는 결과가 나오면서 참석자들 간 대화조차 없었다.이번 선거 결과에 정치 생명이 달린 장동혁 국민의힘 대표는 출구조사 발표 직후부터 약 40분 동안 이렇다 할 말이 없었다. 정희용 사무총장 등 지도부 일부가 말을 걸었지만 짧은 답변과 함께 고개만 끄덕일 뿐이었다. 장 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 지도부 역시 침묵으로 일관해 상황실에는 TV 소리만 들렸다.송 원내대표가 가장 먼저 방송사 인터뷰를 위해 상황실에서 자리를 떴다. 그는 인터뷰에서 “국민들의 선택에 대해 겸허히 수용한다. 다만 접전 지역은 마지막까지 결과를 지켜봐야만 하기 때문에 끝까지 지켜보겠다”고 말했다.송 원내대표는 인터뷰에서 대구시장 접전 조사에 “처음에 공천이 매끄럽지 않아 시간이 많이 걸렸던 게 시민들에게 불편함을 드린 것 같다”며 “개표 결과를 보면 국민의힘이 승리하지 않을까 조심스럽게 예측한다”고 했다.박준태 당대표 비서실장은 장 대표가 상황실을 떠난 후 기자들과 만나 “(장 대표가) 다른 말씀은 없었다”고 전했다. 박 비서실장은 “우리가 현장을 다닌 분위기로는 강원과 충남은 이길 수 있다는 자신감이 있었다”며 “부산도 기대를 했는데 조금 뒤처지는 결과가 나왔고 서울까지 네 군데는 그래도 오차범위 안에 있는 거 아닌가”라고 기대감을 드러냈다.