[6·3 선거 이모저모] 인천·경기 투표소 곳곳 소란

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투표용지 훼손·폭행·재투표 요구 잇따라

이미지 확대 운전면허시험장에 마련된 투표소 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 경기도 의정부 운전면허시험장에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 위해 줄지어 대기하고 있다. [연합뉴스] 닫기 이미지 확대 보기 운전면허시험장에 마련된 투표소 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 경기도 의정부 운전면허시험장에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 위해 줄지어 대기하고 있다. [연합뉴스]

세줄 요약 6·3 지방선거 본투표일 인천과 경기 투표소에서 용지 훼손, 투표사무원 폭행, 재투표 요구 등 소란이 이어졌다. 인천 미추홀구에서는 유권자가 2차 투표용지를 받은 뒤 찢어 조사를 받았고, 경기 김포에서는 투표사무원을 폭행한 여성이 체포됐다. 인천·경기 투표소서 용지 훼손·폭행 소란

미추홀구 유권자, 2차 용지 찢어 경찰 조사

김포 투표사무원 폭행, 수원·양주 신고 확인

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6·3 지방선거 본투표일인 3일 인천과 경기지역 투표소에서는 투표용지 훼손, 투표사무원 폭행, 재투표 요구 등 크고 작은 사건이 잇따랐다.인천에서는 오후 4시 10분쯤 미추홀구 도화동의 한 투표소에서 60대 유권자가 2차 투표용지를 받은 뒤 “왜 또 주느냐”며 투표용지를 찢어 공직선거법 위반 혐의로 경찰 조사를 받았다. 또 미추홀구와 부평구에서는 유권자들이 투표용지를 덜 받았다고 주장하며 재투표를 요구하는 소동이 벌어졌지만 모두 받아들여지지 않았다.경기남부에서는 낮 12시 42분쯤 김포시 고촌읍의 한 투표소에서 60대 여성이 자신이 지지하는 후보가 투표용지에 없다며 소란을 피우고 이를 제지하던 투표사무원을 폭행해 현행범으로 체포됐다. 수원에서는 “투표사무원이 특정 후보 지지를 권유했다”는 신고가 접수돼 경찰이 사실관계를 확인 중이며, 광주·하남에서는 투표용지를 덜 받았다는 유권자들의 신고가 있었으나 모두 착오로 확인됐다.경기북부에서는 양주시의 한 투표소에서 투표소 내부를 촬영했다는 신고가 접수됐으나, 확인 결과 투표소 외부에서 기념사진을 촬영한 것으로 드러나 선거법 위반에는 해당하지 않았다.경찰은 대부분 신고가 유권자의 착오나 오인 신고였지만, 투표용지 훼손과 투표사무원 폭행 등 일부 사안은 공직선거법 위반 여부를 조사하고 있다고 밝혔다.