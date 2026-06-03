[방송 3사 출구조사] 6·3지선 민주 11곳·국힘 1곳 승리, 경합 4곳

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수도권·충청권 민주당 모두 승리 예측

울산·경남·전남광주·제주도 승리 예상

국힘, 경북 1곳 승리 예측 속 경합 4곳

이미지 확대 차분하게 출구조사 결과 지켜보는 민주당 지도부 정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 선대위 지도부가 3일 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 개표 종합상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 차분하게 출구조사 결과 지켜보는 민주당 지도부 정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 선대위 지도부가 3일 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 개표 종합상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다.

이미지 확대 착잡한 국민의힘 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부와 의원, 당직자들이 3일 오후 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 지방선거 및 국회의원 보궐선거 출구조사 방송을 지켜보고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 착잡한 국민의힘 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부와 의원, 당직자들이 3일 오후 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 지방선거 및 국회의원 보궐선거 출구조사 방송을 지켜보고 있다.

세줄 요약 방송 3사 공동 출구조사에서 6·3지선은 민주당 11곳, 국민의힘 1곳 승리로 예측됐다. 서울·경기·인천 등 주요 광역단체에서 민주당 우세가 나타났고, 부산·대구·전북·강원 4곳은 막판까지 접전이 예상됐다. 방송 3사 출구조사, 민주당 11곳 우세 예측

국민의힘은 경북 1곳 승리, 나머지 열세

부산·대구·전북·강원 4곳 경합 지역 분류

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방송 3사(KBS, MBC, SBS) 공동 출구조사 결과 더불어민주당이 11곳, 국민의힘 1곳에서 승리할 거란 예측이 나왔다. 경합 지역은 부산, 대구, 전북, 강원 등 4곳으로 나타났다.3일 오후 6시 방송 3사가 발표한 출구조사 결과 서울시장 정원오 민주당 후보는 51.4%, 오세훈 국민의힘 후보는 46.0%로 예측됐다. 민주당 후보의 승리가 예측된 지역은 서울시장을 포함해 11곳으로 나타났다.경기지사 추미애 민주당 후보는 60.4%로 양향자 국민의힘 후보(34.1%)를 상대로 승리가 예측됐다. 인천시장 박찬대 민주당 후보도 53.7%로, 유정복 국민의힘 후보(45.5%)를 상대로 승리가 예상됐다.울산시장 김상욱 민주당 후보는 52.8%, 김두겸 국민의힘 후보는 43.2%로 예측됐다. 경남지사 김경수 민주당 후보는 54.3%, 박완수 국민의힘 후보는 45.7%로 나타났다.대전시장 허태정 민주당 후보는 55.9%, 이장우 국민의힘 후보는 42.9%로 예측됐다. 세종시장 조상호 민주당 후보는 64.3%, 최민호 국민의힘 후보는 32.9%로 나타났다.충남지사 박수현 민주당 후보는 52.1%, 김태흠 국민의힘 후보는 47.9%로 예측됐다. 충북지사 신용한 민주당 후보는 56.2%, 김영환 국민의힘 후보는 43.8%로 나타났다.전남광주통합특별시장 민형배 민주당 후보는 78.6%, 이정현 국민의힘 후보는 12.8%로 예측됐다. 제주지사 위성곤 민주당 후보는 62.2%, 문성유 국민의힘 후보는 34.9%로 나타났다.국민의힘은 경북지사 선거 1곳에서 승리가 확실한 것으로 예측됐다. 경북지사 오중기 민주당 후보는 30.3%, 이철우 국민의힘 후보는 69.7%로 나타났다.개표 막판까지 접전이 예상되는 경합 지역은 4곳으로 나타났다. 부산시장 전재수 민주당 후보는 50.2%, 박형준 국민의힘 후보는 48.3%로 접전이 예측됐다. 대구시장 김부겸 민주당 후보는 49.1%, 추경호 국민의힘 후보는 49.9%로 초접전이 예측됐다.전북지사 이원택 민주당 후보는 48.5%, 김관영 무소속 후보는 46.3%로 경합이 예측됐다. 강원지사 우상호 민주당 후보는 51.3%, 김진태 국민의힘 후보는 48.7%로 접전이 예측됐다.