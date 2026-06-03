“후보 잘못 찍었으니 용지 바꿔달라”… 울산 30대 유권자 ‘소란’

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“후보 잘못 찍었으니 용지 바꿔달라”… 울산 30대 유권자 ‘소란’

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-06-03 14:11
수정 2026-06-03 14:11
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세줄 요약
  • 울산 투표소서 용지 훼손·항의 소란 발생
  • 잘못 기표한 30대, 용지 교체 요구 뒤 찢음
  • 긴 대기 줄 항의한 80대, 경찰 계도 후 귀가
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제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 오전 울산 남구의 한 투표에서 유권자들이 줄을 서서 기다리고 있다. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 오전 울산 남구의 한 투표에서 유권자들이 줄을 서서 기다리고 있다. 연합뉴스


제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 울산에서 유권자가 투표용지를 훼손하거나 대기 줄이 너무 길다며 항의하는 등 소란이 잇따랐다.

울산시선관위와 경찰에 따르면 이날 오전 6시 45분쯤 중구 중앙동 한 투표소에서 30대 A씨가 기표한 후 “후보를 잘못 찍었으니 용지를 바꿔달라”고 요구했다.

선거사무원이 규정상 불가하다고 답하자, A씨는 자신이 기표한 용지를 찢은 후 주머니에 넣고 밖으로 나가려고 했다. 이에 선거사무원이 용지 유출을 제지하자, 그는 용지를 그대로 바닥에 버렸다. 선관위는 관련 경위를 상세히 확인한 후 A씨를 상대로 고발 등 조치 방안을 검토할 방침이다.

이날 오전 8시쯤 중구 복산동 제2투표소를 찾은 김모(62)씨는 “큰아이가 대학생인데 벌써 서울로 가야 한다는 이야기를 한다”며 “우리 아이들이 굳이 수도권으로 떠나지 않고도 지역에서 일하고 살아갈 수 있는 환경이 만들어졌으면 하는 마음으로 투표했다”고 밝혔다. 생애 첫 투표에 나선 이모(19)군은 “평소 정치에 관심이 많아 뉴스와 토론회를 챙겨보고 선거공보도 꼼꼼히 읽어봤다”며 “후보들의 정책과 비전을 비교해본 뒤 신중하게 투표했다”고 전했다.

또 이날 오전 8시 55분쯤에는 남구 달동 한 투표소에서 80대 B씨가 “대기 줄이 너무 길어 오래 기다린다”고 항의하면서 선거관리인을 쳐 경찰이 출동했다. 경찰은 B씨 행위가 심각하지는 않다고 보고, 계도한 후 귀가 조처했다.



같은 시간 남구 삼산동 한 초등학교를 찾은 대학생 강모(23)씨는 “정당을 떠나 선거공보에 적힌 공약을 쭉 읽어보고 마음에 드는 후보에게 투표했다”며 “내 작은 한 표가 울산 발전에 도움이 되면 좋겠다”고 말했다.
울산 박정훈 기자
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