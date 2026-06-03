경기북부 투표소 112신고 14건…대부분 오인·문의성

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투표소 사진촬영·선거운동 의심 신고 잇따라

경찰·선관위 확인 결과 모두 위법 사항 없어

이미지 확대 운전면허시험장에 마련된 투표소 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 경기도 의정부시 운전면허시험장에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 위해 줄지어 대기하고 있다. [연합뉴스] 닫기 이미지 확대 보기 운전면허시험장에 마련된 투표소 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 경기도 의정부시 운전면허시험장에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 위해 줄지어 대기하고 있다. [연합뉴스]

세줄 요약 제9회 전국동시지방선거 본투표가 진행된 경기북부 투표소에서 오전 6시부터 11시까지 선거 관련 112신고 14건이 접수됐다. 상담 문의 3건, 오인 신고 8건, 기타 3건으로 대부분 큰 문제는 아니었고, 중대한 선거법 위반도 확인되지 않았다. 경기북부 투표소 112신고 14건 접수

대부분 오인·문의성 신고로 확인

중대한 선거법 위반 사례는 미확인

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제9회 전국동시지방선거 본투표가 실시된 3일 오전 경기북부 지역 투표소에서는 총 14건의 112신고가 접수됐으나 대부분 오인 신고나 단순 문의였던 것으로 나타났다.경기북부경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오전 11시까지 접수된 선거 관련 112신고는 모두 14건으로, 상담 문의 3건, 오인 신고 8건, 기타 3건 등으로 집계됐다.이날 오전 8시59분쯤 양주시 덕계동 회천2동 제7투표소에서는 한 투표인이 투표소 내부에서 사진을 촬영했다는 신고가 접수됐다. 경찰 확인 결과 해당 투표인은 투표를 마친 뒤 기념 차원에서 투표소 외부에서 내부 모습을 촬영한 것으로 파악됐다. 기표 행위나 투표용지가 촬영된 사실은 없었으며, 선거법 위반 사항도 확인되지 않았다. 다만 오해 소지를 없애기 위해 촬영한 사진을 자진 삭제하도록 한 뒤 귀가 조치했다.앞서 오전 6시59분쯤 연천군 전곡읍의 한 투표소에서는 민주당 점퍼를 입은 사람들이 투표 독려 활동을 하고 있다는 신고도 접수됐다. 이에 대해 연천군선거관리위원회가 현장을 확인한 결과 해당 인원들은 투표소로부터 100m 이상 떨어진 장소에서 투표 참여를 독려하고 있었으며, 공직선거법상 제한 구역 밖에서 이뤄진 활동으로 위법성은 없는 것으로 판단됐다.경기북부경찰청은 도내 북부지역 193개 투표소에 경찰관 1800여명을 배치해 선거 경비와 질서 유지 활동을 벌이고 있다. 경찰 관계자는 “현재까지 접수된 신고 가운데 중대한 선거법 위반 사례는 확인되지 않았다”고 밝혔다.