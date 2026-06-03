박근혜, 지방선거 투표…“한 표 모여서 나라 방향 정해져”

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박근혜, 지방선거 투표…“한 표 모여서 나라 방향 정해져”

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-06-03 12:15
수정 2026-06-03 12:15
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보수 통합 행보 묻자 “그냥 가겠습니다” 말 아껴

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6·3 지방선거 투표하는 박근혜 전 대통령
6·3 지방선거 투표하는 박근혜 전 대통령 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3. 연합뉴스


박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 대구 달성군 사저 인근 투표소에서 한 표를 행사했다. 박 전 대통령은 “소중한 한 표 한 표가 모여서 나라가 나아갈 방향이 정해지니까, ‘많이’가 아니라 ‘반드시’ 참여해 주셨으면 하는 바람”이라고 투표를 독려했다.

박 전 대통령은 이날 오전 10시쯤 분홍색 줄무늬 셔츠와 흰색 바지 차림으로 달성군 유가읍 제3투표소가 마련된 비슬초를 찾았다. 투표소에는 경호 인력 20여명이 1시간 전부터 질서유지선을 설치하는 등 만일의 상황에 대비했다.

그는 투표사무원의 안내에 따라 먼저 온 유권자 뒤에서 순서를 기다린 뒤 투표했다. 박 전 대통령은 대구시장과 달성군수, 교육감, 시의원, 군의원 등에 투표한 것으로 알려졌다. 이곳에서는 추경호 국민의힘 대구시장 후보의 출마로 공석이 된 국회의원 보궐선거도 함께 치러진다.

투표를 마친 박 전 대통령은 취재진과 만나 “투표는 국민의 정말 중요한 권리이며 동시에 의무”라며 “그래서 모든 분이 그 소중한 한 표를 다 행사하셔서 더 좋은 우리나라의 미래를 만들어주셨으면 한다”고 소감을 밝혔다.

이어 보수 통합과 관련한 향후 행보 등을 묻는 말에 옅은 미소를 띠며 잠시 망설이다 “그냥 가겠습니다”라고 짧게 답한 뒤 현장을 떠났다.
대구 민경석 기자
세줄 요약
  • 대구 달성군 사저 인근 투표소에서 투표
  • 한 표가 나라 방향 정한다며 참여 독려
  • 투표는 권리이자 의무라고 강조
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