李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표하셨나요”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령 “최악의 저질들에게 지배당하지 않게 투표하셨나요”

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-06-03 11:15
수정 2026-06-03 11:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
구글에서 서울신문 먼저 보기

“핵심국가로 가려면 투표를 포기하지 않아야”

이미지 확대
이재명 대통령, 국무회의 발언
이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.
연합뉴스


이재명 대통령은 3일 엑스(X)에 “플라톤의 말대로 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해 투표하셨나”라고 글을 올렸다.

이 대통령은 정성호 법무부 장관이 ‘국민 여러분과 더 많은 소통을 위해 X를 시작한다’는 내용의 글을 공유하며 이같이 말했다. 앞서 이 대통령은 지난달 31일 엑스에 플라톤의 ‘정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것’이라는 문구를 인용하며 투표를 독려한 바 있다.

이 대통령은 이날 부정부패를 신고하면 누구나 그 회수가액의 20~30%를 포상금으로 지급한다는 내용을 알리면서 “앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것”이라고 강조했다.

그러면서 “물론 공정하고 투명한 룰에 의해 성실하고 능력 있는 사람들이 기회를 가질 수 있게 만드는 것은 기본”이라며 “부동산 투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다”고 말했다. 이어 “얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이러한 국가로 가기 위해 투표를 해야 한다고 촉구했다. 이 대통령은 “(대체 불가 핵심 국가로 가기 위해) 단, 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면”이라고 밝혔다.
김진아 기자
세줄 요약
  • 플라톤 인용, 정치 무관심 경계
  • 투표 독려, 최악의 지배 방지
  • 부패 신고 포상금, 불법 차단 강조
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로