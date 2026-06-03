선관위, ‘가상자산 신고 누락 의혹’ 유정복 경찰 고발

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세줄 요약 인천시선거관리위원회가 유정복 인천시장 후보를 배우자 명의 가상자산 신고 누락 의혹으로 경찰에 고발했다. 선관위는 지방선거 공보물과 실제 재산이 다르다고 보고 허위 사실 공표 가능성을 제기했으며, 재산 정정공고도 냈다. 선관위, 유정복 후보 가상자산 누락 의혹 고발

배우자 재산 신고액과 실제 보유액 차이 판단

유 후보 측, 친형 자산 귀속 주장하며 반박

이미지 확대 국민의힘 유정복 인천시장 후보. 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 유정복 인천시장 후보. 캠프 제공

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국민의힘 유정복 인천시장 후보가 ‘가상자산 신고 누락’ 혐의로 경찰에 고발됐다.3일 법조계 등에 따르면 인천시선거관리위원회는 지난 1일 유 후보를 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.선관위는 유 후보가 지방선거에 출마하면서 배우자 명의의 가상자산을 신고하지 않아 허위 사실 공표에 해당한다고 봤다.유 후보는 애초 배우자 최모씨 재산을 4억3988만1000원으로, 부부 등 합계 재산을 18억4427만2000원으로 신고했다. 이후 언론을 통해 최씨가 해외 거래소에 가상자산을 보유하고 있다는 의혹이 일었고, 최씨의 재산 상황이 선거 공보물과 다르다는 이의 제기가 선관위에 접수됐다.선관위는 유 후보의 소명서 등을 종합적으로 검토해 최씨의 재산이 애초 신고액보다 약 8000만원 많은 5억1857만원이라고 판단, 유 후보 재산에 대한 정정공고를 내고 고발했다.이에 대해 유 후보 측은 “문제가 된 자산은 유 후보 친형의 부동산 매각 대금으로 투자된 자산”이라며 “A씨는 계약 및 관리 창구역할만 맡았을 뿐 실질 귀속은 친형에게 있다”고 반박하고 있다.