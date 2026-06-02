전국 최고 투표율 표심은 어디로…전북지사 후보 동상이몽

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사전투표율 35.05%로 전국 1위 기록

이원택 후보, 민주당 지지층 결집 의미

김관영 후보, 치열한 접전에 투표 관심

이미지 확대 더불어민주당 이원택 전북지사 후보. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 이원택 전북지사 후보. 뉴시스

이미지 확대 무소속 김관영 전북지사 후보. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 무소속 김관영 전북지사 후보. 뉴시스

세줄 요약 전북지역 사전투표율이 35.05%로 전국 1위를 기록하며 지방선거 열기가 달아올랐다. 순창·고창 등 농어촌 지역 참여도 높았고, 본투표까지 이어지면 최종 투표율이 70%를 넘을 수 있다는 전망이 나온다. 전북지사 선거는 박빙 구도라 투표율이 승부를 가를 핵심 변수로 꼽힌다. 전북 사전투표율 전국 최고 기록

농어촌 지역 투표 참여 강세 확인

전북지사 박빙 구도에 변수 부상

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6·3 지방선거 전북지역 사전 투표율이 전국 최고를 기록한 열기가 본투표까지 이어질 경우 전북지사 선거 표심 향방에 관심이 집중되고 있다.2일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난달 29~30일 이틀 동안 실시된 제9회 전국동시지방선거 사전투표에서 최종 투표율 35.05%를 기록했다. 전북지역 유권자 150만 9854명 가운데 52만 9181명이 투표했다. 이는 16개 시도 중 가장 높고 전국 평균 23.51%보다 11.54%포인트 높은 수치다.특히, 2022년 제8회 지방선거 당시 전북 사전투표율 24.41%보다 10.64%포인트 높고 전북 역대 지방선거 사전투표율 가운데 최고치를 기록했다.시·군별로는 농어촌지역이 강세를 보였다. 순창군은 62.31%로 전국 기초자치단체 중 1위다. 이어 고창군 53.16%, 진안군 52.33%, 장수군 51.73% 순이다.이같은 투표 열기가 이어질 경우 6.3 지방선거 최종 투표율도 70%를 넘어 역대 최고치를 기록할 것이라는 분석이 나온다. 전북지역 지방선거 투표율은 2014년 59.9%, 2018년 65.2%였으나 2022년에는 48.6%로 떨어졌다.하지만 올해는 더불어민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보가 박빙승부를 예고하며 각축전을 벌이고 있어 기존 기록을 갈아치울 것이라는 관측이다.투표율이 높을 경우 두 후보간 승리를 장담하는 공방도 격화되고 있다. 정치권에서는 높은 사전투표율이 이번 선거의 최대 변수로 작용할 것이라는 분석이다. 후보 캠프마다 투표율에 따라 유불리 셈법이 각기 달라서다.이 후보 측은 “사전투표율이 높은 것은 집권여당인 민주당 후보가 후보가 당선되어야 한다는 도민의 인식이 작용한 것”이라고 분석했다. 민주당 지지층의 적극적인 투표 참여로 분석한다. 당·정·청 원팀으로 이재명 대통령과 전북이 발전할 것이라는 기대심리 때문이 크기 때문이다는 것이다.반면 김 후보 측은 이 후보와 치열한 경쟁구도 때문에 투표율이 높아졌다고 해석했다. 도지사 선거가 박빙 승부를 예상하는 가운데 접전을 벌이자 도민들이 이번에 투표에 관심을 많이 가지게 됐다고 본다.