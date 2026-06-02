[우동선] 민주당 양주시장 후보 “학폭 보도 사실확인 부족”

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정덕영 “물증없고 진슬 엇갈려 반론보도 청구해”

피해자들 “폭행 갈취,두려움에 자퇴후 검정고시”

이미지 확대 정덕영 더불어민주당 양주시장 후보 측이 언론중재위원회에 제출한 반론보도 청구서 및 공직선거법규집.[정덕영 후보 측 제공] 닫기 이미지 확대 보기 정덕영 더불어민주당 양주시장 후보 측이 언론중재위원회에 제출한 반론보도 청구서 및 공직선거법규집.[정덕영 후보 측 제공]

세줄 요약 정덕영 민주당 양주시장 후보가 학창시절 폭행·금품갈취 의혹을 보도한 언론사들에 반론보도를 청구했다. 후보 측은 40년 전 일로 공소시효가 지났고 물증도 없다며, 정정보도·선관위 신고·소송 등 가능한 법적 조치를 추진하겠다고 밝혔다. 정 후보, 학폭 의혹 보도에 반론보도 청구

후보 측, 사실확인 부족·물증 부재 주장

피해 주장자들, 추가 기자회견서 폭행 재주장

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정덕영 더불어민주당 양주시장 후보에게 학창시절 폭행과 금품 갈취를 당했다는 주장이 잇따르는 가운데, 정 후보가 관련 의혹을 보도한 언론사들을 상대로 언론중재위원회에 반론보도를 청구했다고 2일 밝혔다.정 후보는 “충분한 사실 확인 없이 일방적으로 학폭 의혹을 보도한 언론사들에 대해 반론보도 청구를 완료했다”며 “이미 진행 중인 정정보도 청구와 언론중재위원회 조정 신청에 더해 선관위 신고, 정정보도 소송, 손해배상 청구 등 가능한 모든 법적·행정적 조치를 단계적으로 추진하겠다”고 말했다.정 후보 측은 “해당 의혹은 약 40년 전 일로 형사 공소시효가 이미 만료됐고 객관적인 물증도 제시되지 않았다”고 밝혔다. 이어 “피해 주장자들의 진술에 모순이 있고 언론 보도마다 가해자 수가 다르게 언급되는 등 기본적인 사실 검증이 부족했다”고 주장했다. 그러면서 “검증되지 않은 의혹 보도에 대해서는 끝까지 법적 책임을 묻겠다”고 밝혔다.반면 정 후보에게 학창시절 폭행을 당했다고 주장하는 피해자들의 기자회견도 이어지고 있다.앞서 지난달 30일 양주시의 한 개인사무실에서 열린 기자회견에서 자신을 민주당원이라고 소개한 A씨는 “최근 언론 보도를 보고 용기를 내게 됐다”며 “정 후보 측이 피해자들을 허위사실 공표 혐의로 고발하는 모습을 보면서 더 이상 침묵할 수 없었다”고 말했다. A씨는 “1987년 의정부 K고등학교 재학 당시 유도부 출신이던 정 후보와 일행에게 수시로 돈을 빼앗기고 학교 뒷산으로 끌려가 이유 없이 폭행을 당했다”며 “두려움 때문에 결국 학교를 자퇴하고 이후 검정고시에 합격했다”고 주장했다. 또 “지난 4월 정 후보를 만났을 때 ‘표 깎이는 소리는 하지 말라’는 말을 들었다”며 “이 문제는 정치와 무관하다. 잘못이 있었다면 인정하고 사과해야 한다”고 말했다.A씨 기자회견은 지난 5월 22일과 27일 각각 B씨와 C씨 등이 “1986년 정 후보 일행에게 집단 폭행을 당했다”고 주장한 데 이어 세 번째로 열린 것이다.한편 정 후보는 지난달 29일 시민들에게 보낸 문자메시지를 통해 “의혹이 사실이라면 끝까지 책임지겠다”면서도 “거짓이라면 허위 사실을 유포한 사람들이 법적 책임을 져야 할 것”이라고 밝혔다.