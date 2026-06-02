오세훈 선대위 “정원오, 뭉개기·물타기로 일관”…‘5대 의혹’ 해명 촉구

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정원오 ‘5대 의혹’ 제기 “오늘까지 답 달라”

성동구청 수의계약·공무원 징계·칸쿤·주폭

李대통령 발언 언급하며 “정원오, 최악 저질”

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 오전 서울 용산구 효창공원역 앞에서 대국민호소문을 발표하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 오전 서울 용산구 효창공원역 앞에서 대국민호소문을 발표하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선대위가 정원오 민주당 후보를 향해 5대 의혹에 대한 해명을 요구했다. 선대위는 정 후보가 질문을 회피하고 뭉개기와 물타기로 일관한다며, 선거운동 종료 전까지 납득할 답변을 내놔야 한다고 강조했다. 오세훈 선대위, 정원오 5대 의혹 해명 촉구

질문 회피·뭉개기·물타기 대응 강한 비판

선거운동 종료 전 책임 답변 요구

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 정원오 더불어민주당 후보의 ‘5대 의혹’을 거론하며 “정 후보는 질문을 회피하며 뭉개기, 거짓 해명, 물타기 등으로 일관하고 있다”고 비판했다. 그러면서 “선거운동이 끝나기 전까지 납득할 만한 답을 내놔야 할 것”이라고 강조했다.배현진·박수민·김재섭·윤희숙 공동선대위원장과 조은희 총괄선대본부장은 이날 “이재명 대통령이 정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것이라고 했는데 정 후보야말로 민주당 지지자들조차 부끄러워하는 함량 미달 최악의 저질 후보”라며 이같이 지적했다.선대위는 정 후보를 ‘술 마시고 경찰 폭행한 위험한 후보’, ‘칸쿤 외유성 출장 후 여직원을 로켓 승진시킨 부도덕한 후보’, ‘아기씨굿당 게이트 의혹이 짙은 부패후보’, ‘토론과 검증을 회피하는 도망후보’ 등으로 규정했다.이어 ▲행당7구역 준공 지연의 행정 실패 관련 공무원 징계 여부 ▲성동저널과의 관계 ▲성동구청 수의계약 및 출자회사 지분투자 의혹 ▲칸쿤 외유성 출장 의혹 ▲주폭 논란 등 정 후보를 둘러싼 의혹들을 언급하며 ‘시민 검증 질문’에 답할 것을 촉구했다.선대위는 “서울시장 선거에 나선 후보라면 당연히 본인에 대한 검증을 겸허히 수용하고 책임 있는 답변과 해명을 내놔야 하는데 여전히 뭉개기 등으로 질문을 회피하고 있다”고 재차 지적했다.그러면서 선거운동이 끝나는 이날까지 정 후보의 답변을 촉구하며 “그렇지 않는다면 결국 시민들은 정 후보 같은 의혹 투성이 후보에게 서울 시민의 삶과 미래를 맡길 수 없다는 판단을 내리실 것”이라고 강조했다.