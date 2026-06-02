구청장 후보들과 기념 촬영하는 정원오 후보

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이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 기념 촬영을 하고 있다.2026.6.2 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 기념 촬영을 하고 있다.2026.6.2 안주영 전문기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 국회에서 민주당 서울 지역 구청장 후보들과 투표 참여 호소 합동기자회견에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.