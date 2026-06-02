李대통령 “일터가 죽음의 장이 돼…동일 사업장 사고 반복 심각한 문제”

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국무회의서 “사고 반복 사업장 따로 보고하라”

“정부 남은 시간 4년…8년처럼 써야”

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고로 5명이 숨진 뒤 동일 사업장·동일 유형 사고가 반복되는 현실을 강하게 비판했다. 고용노동부에 반복 사고 사업장을 따로 보고하라고 지시하고, 원인 조사와 재발 방지, 유사 사업장 안전 점검도 서두르라고 했다. 동일 사업장 반복 사고, 심각성 강한 지적

한화에어로스페이스 폭발로 5명 사망, 2명 부상

원인 조사·재발 방지·안전 점검 지시

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이재명 대통령은 2일 “동일한 사업장 안에서 동일한 유형의 사고가 반복적으로 발생하는 건 심각한 문제”라며 전날 발생한 한화에어로스페이스 폭발 사고에 대한 대책을 지적했다.이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재하고 “사업장 안에서 동일 유형 사고가 반복 지속 발생한 사업장을 추려서 저에게 따로 보고해달라”며 고용노동부에 지시했다.전날 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 일어나 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 이 사업장에서는 2018년 5명 사망, 2019년 3명 사망하는 등 폭발 사망 사고가 3차례 반복되면서 안전 관리 문제가 지적되고 있다.이 대통령은 “누구나 생존을 유지하기 위해 가족과 행복한 삶을 영위하기 위해 일을 한다”며 “그 일터가 살자고 한 일터가 죽음의 장이 되곤 한다”고 말했다. 이어 “우리는 과연 돈보다 생명을 귀히 여기고 있는가. 나의 생명만큼 타인의 생명을 존중하는가. 사람들의 생명 그 자체는 또 하나의 우주인데 과연 동등하게 취급되고 있는지 가끔씩 의문이 든다”고 덧붙였다.이 대통령은 철저한 조사를 지시했다. 이 대통령은 “유명을 달리한 분들의 명복을 빌며 부상자들의 빠른 쾌유를 기원한다”고 했다. 이어 “관계당국은 사고 원인을 철저히 조사하고 재발 방지 대책 수립에도 만전을 기해야겠다. 다른 유사 사업자들에 대해 안전 점검도 서둘러주길 바란다”고 강조했다.한편 이 대통령은 정부 출범 1주년을 앞두고 속도감 있는 정책 시행을 주문했다. 이 대통령은 “우선 수출 등 핵심 지표 개선 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야 한다”고 했다. 이어 “남은 시간은 비록 4년이지만 8년과 같이 쓸 수 있다. 8년처럼 일할 수 있다 생각한다”고 밝혔다.