강훈식 “첨단산업서 캐나다와 글로벌 시장 선도할 수 있어”…60조원 잠수함 수주 총력전

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토론토서 ‘한·캐나다 비즈니스 행사’ 개최

한화, 양국 간 방산 및 우주 분야 협력 발표

이미지 확대 강훈식 비서실장, ‘공직역량 강화’ 핵심성과 및 추진계획 브리핑 강훈식 비서실장이 지난 4월 29일 청와대 춘추관에서 ‘공직역량 강화’ 핵심성과 및 추진계획 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강훈식 비서실장, ‘공직역량 강화’ 핵심성과 및 추진계획 브리핑 강훈식 비서실장이 지난 4월 29일 청와대 춘추관에서 ‘공직역량 강화’ 핵심성과 및 추진계획 브리핑을 하고 있다.

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이미지 확대 출국하는 강훈식 비서실장 강훈식 대통령 비서실장이 31일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 인천국제공항을 통해 출국하고 있다.

강 실장 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 출국하는 강훈식 비서실장 강훈식 대통령 비서실장이 31일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 인천국제공항을 통해 출국하고 있다.

강 실장 페이스북 캡처

세줄 요약 강훈식 대통령 비서실장이 캐나다 토론토에서 첨단산업 협력 행사를 열고, 한국의 제조 역량과 캐나다의 자원·기술을 결합해 글로벌 시장을 선도할 수 있다고 강조했다. 60조원 규모 잠수함 수주전 지원과 방산·우주·수소 협력도 병행했다. 캐나다서 한·캐 첨단산업 협력 강조

60조원 잠수함 수주 지원 총력전 전개

방산·우주·수소 MOU 체결과 기업 교류

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강훈식 대통령 비서실장은 1일(현지시간) “캐나다의 풍부한 자원과 높은 기술력이 한국이 보유한 세계 최고 수준의 제조 역량과 결합한다면, 첨단 산업 분야에서 양국이 글로벌 시장을 선도할 수 있을 것”이라고 밝혔다.강 실장은 이날 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 코트라 주관으로 열린 ‘한·캐나다 첨단산업협력 비즈니스 라운드 테이블’ 행사에서 “양국 간 산업 협력은 단순 구매, 공급을 넘어 기술, 안보, 인재를 연결하는 생태계 협력이 되어야 한다”며 이처럼 말했다.강 실장은 전날 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 수주를 위한 지원 사격을 위해 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다로 출국했다. 캐나다 정부는 노후 잠수함을 대체할 신형 디젤 잠수함 12척을 도입하는 사업을 추진 중이다. 이를 놓고 한국과 독일이 경쟁하고 있다. 이를 놓고 청와대와 정부, 기업이 총력전을 펼치는 상황이다.이날 행사에는 문신학 산업통상부 차관, 이용철 방사청장, 온타리오주 스티븐 레체 에너지·광물부 장관을 비롯해 한국과 캐나다의 주요 방산·우주·수소 분야 기업인 50여명이 참석했다.이 자리에서 한화는 한국과 캐나다 양국 간 방산 및 우주 분야 협력 방안을, 현대차는 캐나다 수소 프로젝트 등 양국 간 수소 협력 방안을 발표했다. 또 산업부는 이번 행사를 계기로 한국과 캐나다 기업 간 위성통신, 발사장, 방산 차량 등 우주·방산 분야에서 모두 3건의 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.강 실장이 이끄는 전략경제협력특사단은 지난 4월 한화와 캐나다 자동차부품제조협회(APMA) 간 체결한 MOU 핵심 당사자 중 하나인 마틴레아사를 방문했다. 현장 방문에는 플라비오 볼페 APMA 회장 등도 참석해 한국과 방산 제조 협력에 대한 높은 기대감을 보였다고 산업부가 설명했다.강 실장은 “한화와 APMA 간 협력은 캐나다, 특히 온타리오 경제의 핵심축인 자동차 산업이 방산 분야로 확장하는 중요한 계기”라며 “앞으로 양국 기업이 캐나다에서 새로운 성공 모델을 창출하고 제3국으로도 함께 진출하는 새로운 기회를 만들어 나가기를 기대한다”고 밝혔다.