‘38세 차이 맞대결’ 대구 중구청장 선거…32세 오영준 vs 70세 류규하

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세줄 요약 대구 중구청장 선거에서 32세 오영준 후보와 70세 류규하 후보가 맞붙어 38세 차이 대결이 관심을 끈다. 오 후보는 경청 간담회와 AI 플랫폼, QR 현수막으로 새 선거 방식을 내세우고, 류 후보는 30년 지역 조직력과 네트워크를 앞세운다. 32세 오영준 vs 70세 류규하 맞대결

오영준, 경청 간담회·AI 플랫폼 선거전

류규하, 30년 조직력과 네트워크 강점

이미지 확대 대구 중구청 전경. 대구 중구 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 중구청 전경. 대구 중구 제공

이미지 확대 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보. 서울신문DB

이미지 확대 류규하 국민의힘 대구 중구청장 후보. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 류규하 국민의힘 대구 중구청장 후보. 서울신문DB

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6·3 지방선거가 막바지로 치닫는 가운데 대구에서 38세 차이를 넘어선 대결이 펼쳐져 눈길을 끈다. 30대 초반의 오영준 더불어민주당 대구 중구청장 후보와 70대의 류규하 중구청장 후보가 맞붙으면서다.1일 지역 정치권에 따르면 올해 32세인 오 후보는 지난 3월 출마 선언을 한 뒤 부지런히 표밭을 갈고 있다. 각계각층의 목소리를 직접 듣는 ‘릴레이 경청 간담회’ 행보를 통해 지역 현안을 파악한 그는 맞춤형 공약을 연일 발표하고 있다.이와 함께 인공지능(AI) 기반 원스톱 플랫폼인 ‘오영준 닷컴’을 열고 공약, 정책, 실시간 일정 등을 소개하고 있다. 얼굴 대신 QR코드를 인쇄한 현수막도 내걸었다. 현수막에는 주민들을 만나 직접 들은 현안과 QR코드가 함께 있는데, 이를 스캔하면 관련 공약 영상이 나온다.이에 맞서 3선에 도전하는 류 후보는 민선 1기부터 8기까지 약 30년간 구의원, 시의원, 구청장을 두루 거치며 쌓은 인적 네트워크로 승부에 나섰다. 따라서 조직력은 수십 년 동안 지역민과 접촉해 온 류 후보가 우위를 점하고 있다는 평가를 받는다.하지만, 오 후보가 최근 진행된 TV 토론회에서도 노련한 토론으로 류 후보를 상대로 날카로운 질문과 정책 비전 제시로 호평을 받으면서 추격에 불을 지피고 있다. 오 후보는 토론에서 동성로 활성화와 공공기관 이전, 교통 정책 등 각종 현안에 대한 해법을 조목조목 제시하기도 했다.지역 정가 관계자는 “조직력 면에서는 류 후보가 우세하지만, 톡톡 튀는 선거 운동 방식을 보여주는 오 후보의 이색 행보와 토론회 선전이 부동층 표심을 자극하는 변수로 떠올라 눈여겨볼 만한 레이스가 됐다”고 말했다.